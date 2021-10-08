Uruguay kaçamağı ve Chivito tarifi

Arjantin'de vizesiz 3 ay kalabilirsiniz. Arjantin'de kalışınızı uzatmak isterseniz bir başka ülkeye gidip yeniden Arjantin sınırlarına giriş yapmak gerekiyor. Uruguay, Arjantin Buenos Aires'e ulaşabileceğiniz en yakın ülke. Bu nedenle 1 saat 15 dakikalık feribot seyahati yaparak Urugua'a vardık. Buenos Aires'ten her gün Uruguay'a farklı saatlerde feribot seferi var. Biletinizi önceden ayırtmanız gerek.

Bir günlüğüne gitmeyi mi planlıyorsunuz? O zaman siz de bizim gibi Uruguay'ın Colonia del Sacramento'ya giden ilk feribotunu tercih etmelisiniz. İlk feribotlar sabah saat 8 civarında hareket ediyor. Son feribot sizi 20.00'de Buenos Aires'e geri götürüyor. Gidiş-donüş bileti toplam 70 ABD Doları civarında.

Uruguay, Arjantin'in yanında yüzölçümü olarak çok küçük bir ülke. Buenos Aires Güney Amerika'nın Paris'i diye nitelendiriliyor. Buenos Aires'e 50 km mesafedeki Uruguay'ın Colonia del Sacramento ise Portekiz'den etkilenen mimarisi ve dolambaçlı sokaklarıyla eski Lizbon'u çağrıştırıyor.

SOKAKLAR VİNTAGE ARABALARLA DOLU

Buenos Aires'ten feribotla yapılan kolay bir günlük geziyle, Uruguay kaçamağı yapmak mümkün. Sokakları gezerken sanki zamanın burada durmuş olduğunu ve bir film setinde olduğunuzu düşünüyorsunuz. Dolambaçlı arnavut kaldırımlı sokaklarda karşınıza eski arabalar çıkıyor. Sanki açık hava otomobil müzesi gibi sokaklarda dolaşan binlerce muhteşem eski model araba...

Uruguay, her iki Dünya Savaşı boyunca da Avrupa'ya sığır eti ve buğday ihraç ederek büyük bir ekonomik canlanma yaşadı. Uruguaylılar, pahalı ithal arabalar aldılar.Hatta ithal Rolls Royce ve Bugatti'leri teslimat yapmak için bile kullananlar oldu.

1960'larda ekonomi tamamen çökene ve araba ithalatı neredeyse tamamen durana kadar Uruguaylılar araba sevgilerini sürdürdüler.

Hatta onlara bir isim bile taktılar. "Cachillas."

Bu cachilas, oğullarına ve kızlarına aktarıldı, onlar da oğullarına ve kızlarına aktardı. Çoğu bugün hala o arabaları sürüyor. Çalışmayan arabalar ise Colonia del Sacramento'da gördüğümüz birçok araba gibi, sanat objesi olarak yeniden tasarlanarak sokaklarda yer almaya devam ediyor.

Dolambaçlı yollarında dolaşırken öğlen yemeği için Uruguay'da neredeyse ulusal yemek haline gelen "chivito" yu denemeye karar verdik. Chivito, Uruguay'a has özel bir sandviç. Çok dolu ve çok lezzetli... Ülkede ulusal yemek olarak kabul edilme noktasında çok popüler bir yiyecek.

Chivito ("küçük keçi" olarak tercüme ediliyor) etle dolu ciddi bir sandviç.

Chivito tesadüfen keşfediliyor. 1944 yılında Punta del Este'deki "El Mejillón" restoranının sahibi Antonio Carbonaro tarafından tesadüfen yapılıyor. Hikayesi ise şöyle:

Bir akşam Arjantinli bir turist restorana girdi ve chivo veya keçi eti istedi. Restoranda yoktu, ancak Carbonaro, müşteriyi kaybetmemek için doğaçlama yaptı ve ona kızarmış ekmek, tereyağı, jambon ve bir parça churrasco (dana biftek) ile bir sandviç hazırlamaya karar verdi. Müşteriye yemeğin adının chivito olduğunu söyledi. Müşteri kadın sandviçi beğendi. Fikir başarılı oldu ve restoran günde bin chivitos sattı.

Ana malzeme, ince dilimlenmiş ızgara dana eti olan bir dilim churrasco'dur. Sandviç'in içindeki diğer malzemeler ise jambon, pastırma, marul, domates, eritilmiş mozzarella peyniri ve sahanda yumurta.

Peki siz de evde bu tarifi yapmak isterseniz işte tarifi...

MALZEMELER

8 dilim pastırma

4 ince dilim ızgara biftek

Tuz, Karabiber

1 ila 2 yemek kaşığı tereyağı

4 büyük yumurta

Büyük ciabatta ekmeği gibi 4 büyük sandviç ekmeği

4 yemek kaşığı ketçap

4 yemek kaşığı mayonez

1 baş marul

4 dilim jambon

4 dilim domates

4 dilim mozzarella peyniri

NASIL YAPILIR?