Vişneli Elmalı Strudel

MALZEMELER

1 paket hazır milföy hamuru

3-4 elma

1 yenek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı esmer şeker ( ben kullanmadim)

Tarçın

Bir kase ceviz içi

1 avuç vişne veya kuru üzüm

1 yemek kaşığı minik parçalara ayrılmış tereyağ

Pudra şekeri (Üzerine serpmek için)

NASIL YAPILIR?

Elmaları rendeleyip 1 yemek kaşığı tereyağı ile tavada kavuruyoruz. Biraz daha tatlı olmasını tercih edenler 1 yemek kaşığı esmer şeker de ekleyebilir kavururken.

Elmaları kavurduktan sonra içine bol ceviz ve tarçın ekleyip soğumaya bırakıyoruz. Buzluktaki, yazdan depoladığım, vişnelerden, elmalı karışımın içine bir avuç ekledim. Vişneniz yok ise kuru üzüm de olur. O da yoksa sadece elma ile devam edebilirsiniz.

Dikdörtgen oluşturacak şekilde birbirine yapışık, 2 milföyü, kısa kenarlariniy biraz uzatacak şekilde merdane ile açıyoruz. Harcımızı hamurun kenarına uzunlamasına koyup rulo yapıyoruz. Tüm milföyleri ayniy şekilde rulo yaptıktan sonra üzerlerine minik parçalara bölünmüş tereyağını paylaştırıp 180 C de üstleri kızarana kadar pişiriyoruz . Fırından çıktıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis ediyoruz...

Krema koyup koymamak size kalmış :)