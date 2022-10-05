Yayla domatesi hasadı devam ediyor

Aydın’da Haziran ayında yüksek rakımlı bölgelerde dikimi yapılan ve Aralık ayı sonuna kadar ürün veren yayla domatesinde hasat sürüyor. Pazarlarda kilosu 5 ile 10 TL arası satışa sunuluyor.

Sera domatesine göre lezzeti ve aroması ile vatandaşlar tarafından tercih edilen, yüksek rakımlı bölgelerde yetiştirilen yayla domatesinde hasat devam ediyor. Aralık ayının sonuna kadar hasadı devam eden, çekirdekli, damarsız ve lezzeti ile damakları cezbeden yayla domatesleri pazar tezgahlarında en çok aranan domates türleri arasında yer alıyor. Kilosu 5 ile 10 TL arasında satışa sunulan domatesler Aydın ve çevre illerdeki tezgahlarda vatandaşların mutfağına ulaşıyor.

“Aralık ayının sonuna kadar hasat devam ediyor”

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Bulgur Yaylası’nda 5 dönüm alanda yayla domatesi üretimi gerçekleştiren İsmail Altıntaş, “Bu domatesleri Haziran ayının 15’inde ekiyoruz. İklim şartlarına göre yeni yıla kadar hasadımız devam ediyor. Bu domatesleri toplayıp, pazarlarda perakende olarak satıyoruz. Toptancı arkadaşlarımız da var tabi, toptan olarak da veriyoruz. Bu domatesin özelliği organik olması ve hayvan gübresi ile yetiştiriyor olmamız. Çekirdekli ve damak tadı güzeldir. Domatesi kestiğimiz zaman, içinde hiç damar yoktur, çekirdeklidir. Müşterilerimiz aldığı zaman tabi damak tadını biliyor, bizi arıyor. Bu domatesleri haftanın üç günü topluyoruz, şu an bir ay oldu. İklim şartları uygun olursa Aralık ayının sonuna kadar hasat devam ediyor. Domatesin kalitesine göre kilosunu 5 ile 10 TL arası satışını yapıyoruz” dedi.

“Domateslerimiz toprak kokuludur”

Bulgur yaylasındaki tarlada domates toplayarak ailesine yardım eden Ayçin Altıntaş, “Rakım yüksek olduğu için hava serin olduğu için sularımız kaliteli olduğu için domateslerimiz güzel ve hasat devam ediyor. Domateslerimizi pazara götürüyoruz, sunuyoruz müşterilerimize. Müşterilerimiz, pazarda da bir kere aldıktan sonra arkasını arıyorlar, domateslerimizin. Bizim domateslerimiz lezzetlidir, toprak kokuludur” diye konuştu.