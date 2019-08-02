Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sıcak havalarda tüketilebilecek besinleri sıraladı.
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Sıcak havalarda tüketilebilecek besinleri sıralayan Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, gün içerisinde tüketilen 1 fincan kahvenin, cilt kanserine yakalanma riskini de azalttığını söyledi.
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Mısır
Yaz mevsiminin favori yiyeceklerinden biri de taze mısırdır. 1 bardak pişmiş mısır 177 kaloridir ve 5 gram lif içerir. İçerdiği antioksidanlar doğal güneş gözlüğü görevi görür. Güneşin bazı zararlı ışınlarını filtreler.
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Aynı antioksidanlar 60 yaş üstü kişilerde körlüğün en büyük nedenlerinden biri olan yaşa bağlı makula dejenerasyon riskini de azaltmaya yardımcıdır.
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Çilek
1 bardak yarım çilek 3 gram lif içerir ve yaklaşık 50 kaloridir. Bütün gün önerilen C vitamininden daha fazlasını sağlar. C vitamini cildinizin daha genç görünmesine yardım eden bir antioksidandır.
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Soğuk kahve
Güne serinletici ve enerjik bir başlangıç yapmak için soğuk kahve iyi bir seçenektir. Günde 1 fincan kahve içmek cilt kanserine yakalanma riskini de azaltabilir.
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Avrupa Kanser Önleme Dergisi'nde yayınlanan 93 binden fazla kadın üzerinde yapılan bir çalışmaya göre; günde 1 fincan kafeinli kahve tüketmek yüzde 10 oranında melanom dışı deri kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Ancak kafeinsiz olan kahveler aynı korumayı sağlamıyor.
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Vişne
Vişne oldukça sağlıklı bir meyvedir. Vişne suyu içmek daha iyi bir gece uykusu anlamına gelir. Egzersiz sonrası ağrıları bastırmaya da yardımcıdır. Vişnedeki bileşikler aynı zamanda zayıflamaya ve daha yağsız bir vücuda sahip olmaya da yardımcıdır.
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Domates
Yakıcı yaz güneşine karşı savunmanız ilk önce güneş kremi olmalı ancak domates yemek de küçük bir ekstra koruma sağlayabilir. Domatese rengini veren bir karotenoid olan likopen güneş yanıklarına karşı cildi korur.
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Karpuz
Hafızanızı keskinleştirir, ruh halini stabil tutmaya yardımcıdır. Ayrıca sıcak yaz aylarında vücudunuzun serin kalmasını sağlar.
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Su içmenin yanı sıra yüzde 92 su içeren karpuz da imdadınıza yetişir. İçerdiği likopen ile de cilt koruyucu özelliği vardır.
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Ahududu
Mükemmel bir lif kaynağıdır. 1 bardak ahududu 8 gram lif içerir ve 64 kaloridir.
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Journal of Nutrition'da yer alan bir çalışmada fazla lif yemenin kilo artışını önlemeye ve hatta kilo kaybına yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.
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Taze fasulye
1 bardak pişmiş fasülye 44 kaloridir ve 4 gram lif sağlar. Mükemmel bir K vitamini kaynağıdır, güçlü ve sağlıklı kemikler için son derece önemlidir.
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Buzlu çay
Büyük bir bardak buzlu çay sıcak yaz günlerinde ferahlatıcıdır. Yapılan çalışmalar düzenli çay içiminin Alzheimer ve diyabet hastalık riskini azalttığı ve sağlıklı diş, diş etleri ve kemikler içinde katkıda bulunduğunu göstermektedir.
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Çay flavonoidler adı verilen antioksidan bir sınıftan zengindir. Beyaz, siyah, yeşil, oolong veya bitkisel çeşidi ne olursa olsun taze demlenmiş olarak içilmesi çayın flavonoid etkisini arttırır. Buzdolabında soğuk bir çay saklayacaksanız içine birazcık limon suyu ekleyin. Limondaki sitrik asit ve C vitamini flavonoidlerin korunmasına yardımcı olur.
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Yaban mersini: ½ su bardağı yaban mersini 44 kaloridir. En yüksek antioksidan sıralamasında kurt üzümü ve nardan sonra 3. sırada yer alır.
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Journal of the International Society of Sports Nutrition yayınlanan bir araştırmaya göre; yaban mersinindeki antioksidanlar egzersiz sırasında kaslarda üretilen ek serbest radikalleri süpürerek kas yorgunluğunu geçiştirmeye yardımcıdır.
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Kabak
1 bardak pişmiş kabak 3 gram lif içerir ve yaklaşık 30 kaloridir. Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna karşı koruma sağlar.
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