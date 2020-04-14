Yeme de yanında yat: Cevahir Kebabı

Ciğer herkes tarafından tercih edilen bir yemek değildir aslında. Ancak tercih edenlerin de çok sevdiği bir yemektir. Genelde arnavut ciğeri, yaprak ciğer ya da ateş üstünde ızgara ciğer tariflerine rastlarız. Şimdi vereceğimiz Cevahir Kebabı tarifi, ciğer ile yapılan bir tencere yemeği.