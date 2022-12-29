Yılbaşı için Gordon Ramsay menüsü

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HİNDİ
Yılbaşının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan hindiyi bu sefer eşsiz ve daha lezzetli yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay’in özel yılbaşı hindi tarifi sevdiklerinize şölen yaratacak. İşte, mükemmel nar gibi kızarmış sulu hindi tarifi…
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Dünyanın en iyi şeflerinden birisi olan Gordon Ramsay’in YouTube’da 19 milyondan fazla izlenen yılbaşı hindi tarifi diğer bütün tarifleri unutturacak. Püf noktaları ile beraber uygulayacağınız yılbaşı hindisi gecenin yıldızı olacak…
MALZEMELER
1 adet hindi
250 gr oda sıcaklığında tereyağı
1 Limon kabuğu
1 Limon suyu
3 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
Tuz
Karabiber
İsteğe göre pul biber
2 Adet soğan
2 -3 adet defneyaprağı
2 dal Taze kekik veya 2 kaşık kuru kekik
2 dal biberiye taze veya kuru
Alüminyum folyo
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YAPILIŞI
Hindinin üzerinin ve içinin kuru olmasına dikkat edin isterseniz önceden güzelce yıkayın ve tamamen güzelce kurulayın. İç kısmı güzelce temizlemeyi unutmayın.
Oda sıcaklığındaki tereyağının içerisine bir limonun suyunu ve limon kabuğunun beyaz kısımları gelmeden rendeleyerek ekleyin. Sarımsakları rendeleyerek tereyağının içerisine ekleyin. Son olarak maydanozu doğrayın ve karabiber, tuz atıp tereyağını iyice karıştırın.
Eğer hindinizin içi sulu ve derisinin nar gibi kızarmasını istiyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç aşama var. Tereyağını hindinin derisinin altına iyice yedirerek sürmeniz gerekiyor.
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Hindinin alt kısmında derisinin ince bir bölümü havaya kaldırarak tereyağını kaşık, spatula veya elinizle içerisi doğru itin. Derinin yırtılmamasına dikkat edin. Tereyağını giriş kısmına ekledikten sonra üstten elinizle yukarı doğru kaydırabilirsiniz.
Derinin iç kısmına yedirdikten sonra kalan tereyağını hindinin her yerine sürün. Hindinin dışı ve içi tereyağı ile kaplanmış olsun.
Soğanları ikiye bölün ve hindinin içine yerleştirin. Defneyapraklarını ve suyunu sıktığınız limonu aynı şekilde içine yerleştirin.
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Son olarak hindinin üzerine biraz zeytinyağı gezdirin.
220 derece fırında önce 10 dakika üstü kızarana kadar pişirin. 10 dakika üzeri piştikten sonra, üzerine biraz daha zeytinyağı ekleyip, alüminyum folyo ile kapatın ve 180 derecede 2 buçuk sat daha pişirin.
Eğer hindiniz küçük is bu süreyi 1 30 saat olarak ayarlayabilirsiniz.
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