Yılbaşı için 7 pratik tatlı tarifi

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Yılbaşı için hazırlanan özel sofralarda tatlıya yer vermemek olmaz! Sizler için yeni bir yıla girişi kutladığımız akşama özel tatlı tariflerini haberimizin devamında derledik.
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BROWNI
Malzemeler
3 yumurta
1 su bardağı süt
Bir su bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Bir buçuk su bardağı un
3 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Browni kekin sosu için gerekli malzemeler:
2 su bardağı süt
3 yemek kaşığı kakao
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı toz şeker
Browni kek tarifi’nin yapılışı:
Karıştırma kabında yumurtalar ve şeker köpük köpük olana kadar, mikser yardımıyla çırpın.
Sıvı yağ ve süt eklediğiniz karışımı bir miktar daha karıştırdıktan sonra sonra un kakao kabartma tozu ve vanilya ilave ederek bir süre daha karıştırın.
Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında keki pişirin.
Sosu için süt şeker ve sıvı yağ ayrı bir tencerede devamlı karıştırarak pişirin, kaynayınca ocağın altını kapatın.
Fırından çıkan keki 5 dakika soğuması için bekletin ve hazırladığınız sosu her yerine yedirin.
Sosun iyice çekmesi için, birkaç saat beklemeniz faydalı olacaktır.
1 gece bekletilen tatlıyı, ertesi gün afiyetle tüketebilirsiniz!
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CHEESECAKE
Malzemeler
3 paket yulaflı bisküvi,
70 gram tereyağı,
50 gram toz şeker,
Krema için;
5 paket labne,
1 su bardağı toz şeker,
1 su bardağı süzme yoğurt,
3 yumurta,
1 yemek kaşığı limon suyu,
1 yemek kaşığı mısır nişastası.
Yapılışı:
Bisküvileri un haline getirin. Üzerine şeker ve tereyağı ekleyin, karıştırın. Kelepçeli tepsi altına yağlı kayıt yerleştirerek bisküviden oluşturulan karışımı taban yapın. Tabanın üzerini bardakla bastırarak sağlamlaştırın. 170 derece önceden ısıtılmış fırında 10 dakika kontrollü pişirin.
Kreması için:
İlk olarak labneyi, sonrasında krema için yukarıda verilen malzemeleri yoğurt ve yumurta hariç sırasıyla kaba alın. Malzemeleri karıştırın. Krema yumuşayınca yoğurdu ekleyin. Yavaş yavaş yumurtaları ilave edin. Pürüzsüz kıvam olana kadar karıştırın. Kremayı pişen bisküvili tabanın üzerine yerleştirin. Kelepçeli kabı tepsi içerisine alın ve tepsiyi yarısına kadar su ile doldurun. 40-60 dakika kadar 160 derecelik fırında pişirin.
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KADAYIF
Malzemeler:
500 gram tel kadayıf,
200 gram tereyağı,
Yarım su bardağı Antep fıstığı,
Şerbeti için:
4 su bardağı toz şeker,
3 su bardağı su,
Yarım limonun suyu
Yapılışı:
Kadayıf yapımı için ilk olarak tencereye su ve şekeri alarak şerbeti hazırlayın. Kaynayan şerbeti ocaktan aldıktan sonra limon suyunu ekleyin. Tel kadayıfları derin bir kap içerisine alın ve eritilmiş tereyağını yavaş yavaş ekleyin.
Yuvarlak tepsi içerisine kadayıfları yerleştirin ve üzerine basın. İsteğe göre üzerine ceviz ya da Antep fıstığı ekleyebilirsiniz sonrasında üzerini tekrar tel kadayıf ile kapatın. Kadayıfları önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin. Pişen kadayıfın üzerine sıcakken, soğumuş olan şerbeti dökün. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
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SUFLE
Malzemeler:
3 yumurta,
80 gram bitter çikolata,
Yarım su bardağı un,
50 gram tereyağı,
Yarım su bardağı şeker,
Çok az miktarda tuz.
Yapılışı:
Tereyağını eritin ve çikolatayı ekleyin. Çikolata eridikten sonra unu ilave ederek karıştırın. Ayrı bir kap içerisinde yumurta ve şekeri beyazlaşana kadar çırpın. Tuzu ilave edin ve sonrasında çikolatalı karışımla yavaş yavaş birleştirin. Sufle kaplarının içerisini yağlayarak 200 derecelik fırında 8-10 dakika kadar pişirin. Üzerini pudra şekeri ile süsleyebilirsiniz.
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