Yumurta ve ekmek “free” köfte

İşe, 1 kg kıymayla başlayalım.

Kıymayı bir kaba alın ve istediğiniz kadar taze soğan, yarım demet maydanoz ve yarım demet dereotunu da aynı karışıma koyun ve birlikte karıştırın. (Benim ölçülerim üç dal taze soğan, yarım demet maydanoz ve yarım demet dereotu.)

Karışıma ekleyeceğiniz bir çorba kaşığı zeytinyağı da lezzet verecektir.

Tuzunu ve baharatını ekleyin. Köftede kimyon sevenler kimyonunu bol koyabilir, acı sevenler pulbiberi fazladan ekleyebilir.

Şimdi köftelerinize şekil vermeye başlayabilirsiniz. Benim fırınım küçük olduğu için yapışabilir endişesiyle yağlı kâğıda koyup fırınlıyorum. Tavada kızartmak için iki-üç kaşık çorba kaşığı kadar zeytinyağı yeterli olacaktır.

Püf noktası

Tava için: Köfteleri buzluğa koyduysanız tamamen çözülmesini bekleyin, ardından kızartın.

Vaktiniz yoksa buzlanmış köfteleri önce kısık ateşte sonra orta ateşte tek tarafını kızartın. Yalnız kontrollü yapmak gerek, aksi takdirde dağılma riski var. Aynı işlemi diğer tarafa da uygulayın ve sonra ateşi maksimuma getirin. Bu şekilde kızartıldığında da köftelerimiz lezzetlerinden bir şey kaybetmiyorlar.

Afiyet olsun!