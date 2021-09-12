Yumuşacık yaban mersinli muffin

İsterseniz yaban mersinli isterseniz damla çikolatalı ya da damak zevkinize ne uygunsa, aroma katmak size kalmış.

Muffin nasıl yapılır?

Crumble Hamuru İçin

25 gr -1 Yemek kaşığı soğuk tereyağı

50 gr - 2 yemek kaşığı un

Muffin Harcı

300 gr -3 silme su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı silme mısır unu

3 orta boy yumurta

200 gr şeker

200 ml krema

120 ml ayçiçek yağı

250 gr yaban mersini

NASIL YAPILIR?

Crumble hamurumuz için malzemelerini elle harmanlayıp dolapta soğumaya alıyoruz.

Kuru malzemeleri karıştırıyoruz.

Ayrı bir kapta da sıvı malzemeler karıştırıyoruz.

En son meyveleri de ekleyip hamuruzu tamamlıyoruz.

180 derecede 40 dakika pişiriyoruz ve soğuması için biraz dinlendiriyoruz.

Afiyet Olsun

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