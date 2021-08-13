Teknik olarak bir tahıl tanesi değildir ama tahılgillere çok benzer olduğundan sözde tahıldır. Minik tanecikler halinde birleştiğinde süper güç haline gelen bu minik tomurcuklar, tüm dünya restoranlarında yükselen bir değer haline geldi. Mutfaklarınızda olması çok ama çok önemli olan bu sihirli taneyle güzel yemekler, özel sunumlar yapabilirsiniz.

Besin içeriği özetle süper güç ihtiva edecek kadar zengindir Kinoa. Gluten içermediği için ayrıca diyet listelerinizde makarnadan pilavdan ekmekten vazgeçemeyenler için güzel bir alternatif olabilir.

Okulların açılmaya başladığı bu dönemde mutfaklarımızdaki hareketlilik ve çeşitlilik daha da artarken işten geldiğimizde dolapta hayat kurtarıcı besinlerin olması zamanımızı daha etkili kullanmak için ideal. Kinoayı 25-30 dakika kolayca hazırlayıp dolaba atabilir onu daha sonra salatalarınızda, yemeklerinizde kullanmak üzere çıkarabilirsiniz.

Kullanmadan önce mutlaka yıkayın ve çok ince bir süzgeçten geçirerek tencereye ekleyin. İlaç vs gibi detayları atlamamalıyız, mümkün olan tüm gıdalar yıkanmalı süzdürülmelidir.

Çeşitli renkleri olan kinoaya ilk kez başlayacaksanız beyaz olanından başlamanızda fayda var. Taze cevizin kabuğunun kokusunu andıran sert ve aromatik bir tadı var. Yetişkinler için sorun olmayacaktır ama çocuklarım da yesin diyorsanız o tadı baskılamak için sarımsak ve yeşil otları bol bol kullanmalısınız. Evde ilk kısır olarak yaptık. Domates salçası, nar ekşisi, sumak bol baharat ve yeşil otlarla mükemmel bir hal aldı.

Zeytinyağlı Kinoalı Yaprak Sarma

MALZEMELER

1 su bardağı Beyaz kinoa

300 – 400 gr Taze Asma yaprağı veya salamura

2 adet Kuru soğan (yaprağın hacmine göre arttırmalısınız)

Yarım bağ Maydanoz (ince kıyım)

1 adet limon

1 adet elma mümkünse yeşil

2 yemek kaşığı Kuş üzümü

2 çay kaşığı Nane

Yarım çay kaşığı Tarçın

Yarım bağ Dereotu

1 yemek kaşığı Nar ekşisi,

1 tatlı kaşığı Sumak

2 yemek kaşığı çam fıstığı

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 tutam Tuz

NASIL YAPILIR?

Kinoayı bol su ile yıkadıktan sonra süzüyoruz. Taze yaprakları iki dakika kadar kaynar suda tutun. Soğanları mümkün olduğunca küçük doğrayın. Yarım çay bardağı zeytinyağı ile soteleyin.

Bıçak yardımı ile ezdiğiniz sarımsağı da ekleyerek yakmadan sotelemeye devam edin. Kinoyı ekleyin ve tuzunu serpin. İnce doğradığınız maydanoz ve dereotunuda ekleyin karıştırın.

Kuş üzümlerini mümkün olduğunca önceden ılık suda bekletin. Karışıma kuş üzümü ve diğer baharatları da ekleyin böylece harç hazır olacaktır.

Tencerenin alt kısmına elma dilimlerini dizin. Harçtan geniş yaprakların kısımlarına paylaştırın ve mümkün olduğunca eşit sarmaya başlayın.

Tencereyi doldurduktan sonra üstüne limon parçalarını ve kalan yaprakları da dizin ağırlık koymayı unutmayın.

Sarmaların üstünü geçmeyecek kadar ılık su (pirinç ise sıcak su) ekledikten sonra, orta ateşte yaklaşık 20 -30 dakika kaynatın, piştikten sonra üzerinden zeytinyağı gezdirin. Mümkünse 1 gün sonra tüketin.

Tadınız tuzunuz kararında olsun.

Alternatif tarif: Tarçınlı meyveli kahvaltı kasesi

Önceden haşlayıp dolaba attığınız kinoayı sabah kahvaltısında kullanmak için; yoğurt (evde mayaladığınızı varsayıyorum) bol tarçın, ve mevsiminde meyvelerle yanına tatlı kurabiyeniz varsa ekleyerek çok lezzetli bir farklı seçenek hazırlayıp hem vücudunuzu şaşırtıp hem de şımartabilirsiniz. Yoğurt kinoa ve bal ise tüm gün sizi enerjik kılacaktır.