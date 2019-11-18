130 çeşit turşu yapıyor

Ordu´nun Perşembe ilçesinde bulunan Hoynat Adası yakınında kurduğu tesiste bir birinden lezzetli çeşit çeşit turşular yapan Celal Öztürk, `Vonalı Celal´ markasıyla kısa sürede ününü yurt dışına kadar duyurmayı başardı.
Babası Celal Öztürk´ten turşuculuğu öğrenen Yasin Öztürk ailesiyle birlikte kendi tesislerinde, balık, hamsi, yumurta, erik, melocan, kara yemiş, kara lahana, fasulye gibi sebzeden meyveye 130 çeşit turşu yaptı. Turşulara büyük talep olduğunu ve talebi karşılayamadıklarını belirten Yasin Öztürk, "Babam eskiden `Vonalı Celal´ tesislerini kurmuş, babaannemin turşularından balık yanında müşterilere sunulunca çok beğenilmiş. Turşu çeşitleri daha sonradan çoğaltmış. Babam şimdi ünlü bir turşucu, bizde mesleği kendisinden öğrendik. Şimdi kendimize ait tesisimizde tamamen organik yiyeceklerden turşu yapıyoruz. Turşu isteyen çok ancak kargoyla, uçakla turşu gönderemiyoruz. Tesisimize gelenler buradan satın alıp götürüyorlar. Ayrıca İzmir, İstanbul ve Ankara´dan Ordu´ya uçakla gezmeye gelip, burada balık ve turşu çeşitlerimizden yiyerek geri dönen müşterilerimiz var. Mevsimin her döneminde meyve ve sebze çeşitliliğine göre turşular yapıyoruz. Çok isteyen var ancak turşuları organik yaptığımız için talebi karşılayamıyoruz, yapması uzun zaman alıyor" dedi.
Turşunun hazırlanışı ve pişirilişinde püf noktalar var
Turşunun hazırlanışı ve pişirilmesinin püf noktalarınıda anlatan Yasin Öztürk, "Turşuda biz sirke ve asit kullanmıyoruz. Doğal sirke kullanıyoruz, hiçbir mideye zararı olmuyor. Farklı bir lezzet sunuyor, turşuyu eritmiyor, raf ömrünü uzatıyor. Turşularımız içinde en fazla karayemiş ve kiraz rağbet görüyor. Yaptığımız turşular hep organik. Lezzet ve tazelik bakımından turşularımız farklı. Turşudakü püf noktaları soran müşterilerimize de bunun yapılışını anlatıyoruz. Lezzetli turşunun birde pişirilmesi var. Pişirirkende turşularda tereyağ ve soğan kullanıyoruz. Kaşık kullanmadan havalandırarak, 5 dakika kadar pişirmek gerekiyor, bunlarda pişirmenin en önemli püf noktalarından" şeklinde konuştu.
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