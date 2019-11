Çankırı'nın tescilli "sarımsaklı et" yemeği, kenti ziyarete gelenlerden rağbet görüyor. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, sarımsaklı et yemeğinin tarihinin çok eskilere dayandığını söyledi. Yemeğin içinde Çankırı tuzu bulunmasının en önemli özelliği olduğuna işaret eden Esen, "Sarımsaklı et yemeğini herkese tavsiye ederiz. Damaktan çıkacak bir lezzet değil. Çok farklı bir tadı var. Çankırı'mızın yıllardır geleneksel olarak yaptığı, aradığımız bir lezzet. Misafirlerimizin de çok hoşnut kaldığını biliyoruz. Artık Çankırı, tuzunun yanında sarımsaklı etiyle de sesini duyuracaktır." ifadesini kullandı.

Yemeğin püf noktası et kavrulmadan suyunun verilmesi

Lokantasında 42 yıldır sarımsaklı et yemeği yapan Sefer Tekmen de yemeğin Çankırılıların damak tadına uyum sağlayan bir lezzet olduğunu dile getirdi.

Şehir dışından gelen misafirlerin de yemeği çok beğendiğini vurgulayan Tekmen, "Çankırı'da en çok satılan yemek, sarımsaklı ettir. Bazı müşterilerimiz Ankara'dan sarımsaklı et yemeye geliyor. Yöresel yemek için gezenlerden de bizi ziyaret edenler oluyor." dedi.

Yemekte kullanılan bütün ürünlerin Çankırı yöresine ait olduğuna dikkati çeken Tekmen, "Yemeğin püf noktası, et kavrulmadan suyunu vermeyeceksin. Günde 3 tencere yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yemeğin yapılışı hakkında bilgi veren Tekmen, şunları kaydetti:

"Yemeğimizi bakır tencerede yapıyoruz. Önce etimizi güzelce kavuruyoruz. Daha sonra tereyağımızı koyuyoruz. Etimiz kavrulduktan sonra salçamızı ve Çankırı kaya tuzunu ekliyoruz. Sonra defne yaprağı atıyoruz içine. Kaynamaya başlayınca kabuklu şekilde sarımsaklarımızı tencereye boşaltıyoruz. Bol miktarda arpacık soğanı koyuyoruz. Yaklaşık bir saat sonra yemeğimiz hazır hale geliyor."

Çankırılı Akif Metin ise işi icabı Türkiye'nin farklı yerlerini gezdiğini anlatarak, "Türkiye'nin başka hiçbir yerinde böyle bir lezzet bulamadım. Misafirlerime mutlaka sarımsaklı et yediririm. Böyle bir lezzeti başka yerde bulamadıklarını söylüyorlar." diye konuştu.