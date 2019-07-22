İstanbul'un en iyi hamburgercileri!

Ev yapımı hamburger kültürünün popülerleşmesiyle kaliteli hamburgerci sayısı da bir hayli arttı. İstanbul'un en iyi hamburgercilerini sizler için araştırdık.

Eğer siz de lezzetli bir köfteye, yumuşacık hamburger ekmeğine ve çıtır çıtır patates kızartmasına hayır diyemiyorsanız bu habere mutlaka göz atın. İşte İstanbul'da en iyi hamburgeri yiyebileceğiniz mekanlar...

  • İstanbul'daki en meşhur hamburgerciler arasına, her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Lezzeti kanıtlanmış hamburgerciler listesi başlıyor.

  • AKALİ - BEŞİKTAŞ

    İstanbul'un en iddialı hamburgercilerinden bir olan Akali'yle ana caddede yer almadığı için tanışmamış olabilirsiniz. Burada yemekler hemen yanıbaşınızdaki mutfakta hazırlanıyor. Hamburger ekmeği ve patates de hamburgerden rol çalacak kadar lezzetli. Eğer isterseniz, hamburgerinize istediğiniz malzemeleri seçerek kendi lezzetinizi oluşturabilirsiniz.

  • Akali adres:  Vişnezade Mahallesi, Dibekçi Sokak, No:11, Beşiktaş/İstanbul

  • ZULA İSTANBUL

    Sosyal medyada son dönemlerde dikkatleri üzerine çeken Zula, adından da anlaşılacağı gibi Harbiye'nin arka sokaklarına gizlenmiş bir hamburger cenneti. Harbiye'de olduğuna bakmayın, dükkanın ara sokakta olmasıyla daha az kira ödeyen mekan, uygun fiyatlı hamburgerler yemenize olanak tanıyor. Az ve öz mantığını benimseyen Zula, ev yapımı hamburger ekmeğiyle de öne çıkıyor. 

  • Zula İstanbul adres: İnönü Mahallesi, Harbiye Çayırı Sokak, 101a, Şişli/İstanbul

    Kanyon AVM, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 185, Levent Merkez/İstanbul

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