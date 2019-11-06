Limon konusunda biz Bodrum’da yaşayanlar biraz daha şanslıyız. Kocaman kalın kabuklu Bodrum limonlarının rahiyası bir başka oluyor. Satsuma ise yine Bodrum’lu, aslında mandalinanın bir önceki evresi, burada salatalara limon yerine sıkılıyor. O nefis kokuyu duymalısınız. Limonlu kekin ferah tadı, enerjisi ile başlamak istedim tarif vermeye. Dahası da gelecek. Şimdilik siz bu tarifi mutlaka deneyin. Ama üzerindeki sosu atlamayın, kekin tadını yükselttiğini görecek, tadına bayılacaksınız.

MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağından 2 parmak eksik sıvıyağ

Yarım su bardağı süt

3 yemek kaşığı yoğurt

1 limon kabuğu rendesi

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Royal glaze için:

1 çay bardağı pudra şekeri

3 tatlı kaşığı limon suyu .

Süslemek için

Satsuma

NASIL YAPILIR?