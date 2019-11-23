Pancar ve turunç soslu çikolatalı tart nasıl yapılır?

Pancar bitkisinin hem yaprakları hem de kökü yenebilir ve her ne kadar şaşırtıcı olsa da zengin demir, kalsiyum, A ve C vitamini içeriği ile en çok besinsel madde yapraklarında bulunur.

Pancarın aroması, hem topraksı hem de tatlıdır; bu durum, onu hem tatlı hem de tuzlu yemekler için uygun bir malzeme haline getirir.

Bu çok amaçlı sebzenin suyunu kullanabilir, turşusunu kurabilir, çorbalara katabilir ve çiğ tüketebilirsiniz. Pancar pişirildiğinde, doğal tatlı aroması yoğunlaşır ve dokusu, gevrekten, yumuşak ve ipeksi bir hale geçiş yapar.

Tereyağlı, çıtır çıtır bisküvi taban üzerinde zengin çikolata ganajın herhangi bir eklemeye gerek duymayacağını düşünebilirsiniz; hatta çikolatanın pancarla eşleştirilmesi fikri karşısında dehşete düşüyor olmanız olası. Ama ne kadar şaşırtıcı olsa da eşleşmenin tam puanı hak ettiğini göreceksiniz.

Malzemeler

Taban için:

200 gr. şekersiz, sade bisküvi

115 gr. tuzlu tereyağı, eritilmiş

Çikolata dolgusu için:

340 gr. bitter çikolata, ince ince doğranmış

60 gr. tereyağı, küçük küplere bölünmüş

240 ml. yağlı krema

Pancar ve turunçlu glaze sos için:

145 gr. pancar

3 yaprak jelatin

2 büyük portakalın suyu

1 misket limonun suyu

50 gr. pudra şekeri

Süsleme için:

Portakal dilimleri

Nasıl yapılır?