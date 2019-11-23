Pancar ve turunç soslu çikolatalı tart nasıl yapılır?

Pancar bitkisinin hem yaprakları hem de kökü yenebilir ve her ne kadar şaşırtıcı olsa da zengin demir, kalsiyum, A ve C vitamini içeriği ile en çok besinsel madde yapraklarında bulunur.
Pancarın aroması, hem topraksı hem de tatlıdır; bu durum, onu hem tatlı hem de tuzlu yemekler için uygun bir malzeme haline getirir.
Bu çok amaçlı sebzenin suyunu kullanabilir, turşusunu kurabilir, çorbalara katabilir ve çiğ tüketebilirsiniz. Pancar pişirildiğinde, doğal tatlı aroması yoğunlaşır ve dokusu, gevrekten, yumuşak ve ipeksi bir hale geçiş yapar.
Tereyağlı, çıtır çıtır bisküvi taban üzerinde zengin çikolata ganajın herhangi bir eklemeye gerek duymayacağını düşünebilirsiniz; hatta çikolatanın pancarla eşleştirilmesi fikri karşısında dehşete düşüyor olmanız olası. Ama ne kadar şaşırtıcı olsa da eşleşmenin tam puanı hak ettiğini göreceksiniz.
Malzemeler
Taban için:
- 200 gr. şekersiz, sade bisküvi
- 115 gr. tuzlu tereyağı, eritilmiş
Çikolata dolgusu için:
- 340 gr. bitter çikolata, ince ince doğranmış
- 60 gr. tereyağı, küçük küplere bölünmüş
- 240 ml. yağlı krema
Pancar ve turunçlu glaze sos için:
- 145 gr. pancar
- 3 yaprak jelatin
- 2 büyük portakalın suyu
- 1 misket limonun suyu
- 50 gr. pudra şekeri
Süsleme için:
- Portakal dilimleri
Nasıl yapılır?
- Fırını 180 C'de önceden ısıtın.
- Pancarı alüminyum folyoya sararak yaklaşık 40 dk, yumuşayıncaya dek pişirin.
- Pancar fırındayken, 25 cm'lik tabanı ayrılabilen tart kalıbını ( ya da 3 x 12cm'lik kalıpları ) hafifçe yağlayın.
- Rondodan geçirdiğiniz bisküvileri eriyen tereyağı ile iyice karıştırın ve kalıbı sıkı bir şekilde kaplayın.
- Üzerini kapatıp buzdolabına alın.
- Dolgu için çikolata ve tereyağını ısı geçirmez bir kaseye alın.
- Kremayı küçük bir tencerede, orta ateşte fokurdamaya başlayana dek ısıtın - kaynamasına izin vermeyin.
- Ateşten alın ve çikolata-tereyağı karışımına dökün. Üzerini kapatıp birkaç dakika dinlenmesini sağlayın.
- Sonrada karıştırarak çikolataların iyice eridiklerine emin olun. Yaklaşık 5 dakika karıştırarak soğutun.
- Bisküvili tabanı buzdolabından alın, çikolatalı karışımı üzerine yayın ve bir kaşığın arkası ile pürüzsüzleştirin.
- Kalıbı birkaç kez hafifçe tezgahın üzerine vurarak yüzeydeki baloncukları patlattığınızdan emin olun.
- Üzerini yeniden kapatın ve birkaç saat buzdolabında bekletin.
- Pancarlı ve turunçlu sos için jelatin yapraklarını soğuk suya koyun ve bekletin.
- Bu arada soğuyan pancarları soyup kabaca doğrayın.
- Pancarları portakal ve limon suyu ile birlikte blendera alın, pürüzsüz hale gelene dek karıştırın.
- Karışımı ince telli bir elekten geçirin; mümkün olduğunca fazla sıvı çıkarmaya çalışın.
- Elekte kalan posaları çöpe atın.
Elinizde yaklaşık olarak 250 ml. karışım kalmış olmalı; eksiğiniz varsa eğer, biraz su ile tamamlayın.
- Küçük bir tencereye alın, şekeri ekleyin ve 1-2 dk boyunca, şeker çözülenen dek orta ateşte ısıtın.
- Kaynatın ve 2-3 dakika boyunca karıştırarak yoğunlaşmasını sağlayın.
- Ateşten alın ve soğumaya bırakın.
- Glaze sos soğuyunca - tam olarak katılaşmadan - tartları buzdolabından çıkarın ve dolgunun üzerine sosu ince bir katman olacak şekilde dökün.
- Üzerini kapayın ve tekrar buzdolabına alarak glaze sosun katılaşmasını bekleyin.
- Tartı rahat kesebilmek adına servisten yaklaşık 1 saat önce buzdolabından çıkarın.
- Keskin bir bıçak yardımıyla kalıbın çerçevesini çıkarın.
- Tartı kaydırarak tabandan ayırıp servis tabağına alın.
- Servisten hemen önce portakal kabukları ile dekore edin.
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