Armut, dut, çilek, ananas, pepino, kivi gibi birbirinden farklı kurutmalıkların renk cümbüşü oluşturduğu stantlar, katıldıkları turlarla alana gelen turistleri cezbediyor.
Esnafın, Türk konukseverliğini göstererek ikramda bulunduğu turistler, damak tadına uygun ürünlerden alarak Kapadokya'nın eşsiz manzarası arasında lezzet yolculuğuna çıkıyor.
Renk şöleni oluşturan kurutmalıkların arasında kimi turistler fotoğraf çektirirken kimileri de tek tek tadına bakarak alacağı ürünlere karar vermeye çalışıyor.
"Kapadokya çok güzel"
Çeşitli kurutulmuş meyvelerden alan Slovenyalı turist Alyssa Sumich, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa geldiği Kapadokya'da, her gezi alanında farklı bir güzellikle karşılaştığını, yörede yapılan lezzetli ikramların da beğendiğini söyledi.
Sumich, "Kapadokya, coğrafi şekilleri ve kültürel zenginlikleri ile çok güzel. Buradaki doğal ürünler de çok lezzetli ve kaliteli. Renklerinden dolayı iştah açıcı. Biz de aldık ve arkadaşlarla birlikte hemen yemeye başladık bile." dedi.
Endonezyalı turist İndra Herman ise kurutulmuş meyvelerin çok güzel göründüğünü, beğendiği renklerden seçerek bir paket aldığını, tur sonrası otele döndüklerinde lezzetli ürünleri tadacağını kaydetti.
Ortahisar Kalesi girişinde turistlere ürün satan Hayri Yiğit ise renkli görüntü sergileyen tezgahların turistlerin dikkatini çektiğini ifade ederek, "Burada doğal ve yöresel ürünleri satıyoruz. Elma, armut, dut kurusunun yanı sıra tropikal meyveler de var. Beğenerek alıp tüketiyorlar. En çok kabak çekirdeği ve yöresel ürünlerimizden üzüm suyundan yaptığımız köftür satıyoruz." diye konuştu.
Satıcı Fuat Derilmez de kurutmalıkların taze ve lezzetli olduğunu, bundan dolayı yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü dile getirdi.
Derilmez, şöyle konuştu:
"Turistler, ülkelerine ve damak tadına göre farklı ürünlere ilgi gösteriyor. Bazıları meyve kurusu alıyor bazıları ise kuru yemişleri tercih ediyor. Bizler, turistlere ikramlarda bulunuyoruz. Ürünlerimizin üzerinde Türk lirası ve avro cinsinden fiyatları yazıyor. Onlar da beğendiklerinden diledikleri kadar alıyor. Yöresel ürünlerimizden bir kısmını köylerimizden, tropik meyveler ve bazı çeşitleri de farklı firmalardan haftalık alıp, taze taze yabancı ve yerli turistlere sunuyoruz. Renk renk ürünler olması güzel bir vitrin oluşturuyor, ilgi çekiyor. Bazıları da bu ürünler arasında fotoğraf çektirmek istiyor, onlara da yardımcı oluyoruz."
Derilmez, ürünleri türüne göre kilogramını 15 ile 100 lira arasında sattıklarını sözlerine ekledi.
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