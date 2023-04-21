12 muhteşem rota

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Göcek
Ülkemizde mavi yolculuk deyince ilk akla gelen yerlerden Göcek, gizli kalmış yüzlerce özel koya ev sahipliği yapıyor. Göcek Marina, Göcek D-Marin, İnlice Plajı ve Günlüklü Plajı, Göcek merkezden ulaşabilecek destinasyonların başında geliyor. Ancak Bedri Rahmi Koyu, Kleopatra Hamamı Koyu, Sarsala Koyu ve Ekincik Koyu başta olmak üzere, çok sayıda koyu içeren tekne turlarıyla maviliklerin keyfini daha uzun süre çıkarmak mümkün. Göcek’te konaklamak için pek çok alternatif arasından en uygununu seçip mavinin en güzel halinin keyfini yaşayabilirsiniz.
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Foça
İzmir merkezine yalnızca 70 km uzaklıkta yer alan tatil beldesi Foça, hem tarihi değeri hem de plajları sayesinde bayram önerileri arasında yer aldı. Foça’da konumlanmış şirin kafeler, rengarenk balıkçı tekneleri ve Ege restoranları, tatilcilerin lezzet dolu bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Eski Foça ve yeni Foça olmak üzere ikiye ayrılan beldede hem nostaljiyi hem de modernliği bir arada yaşamak mümkün. Özellikle Eski Foça’da bulunan Athena Tapınağı, Beş Kapılar Kalesi, Siren Kayalıkları seyahatiniz sırasında mutlaka görmeniz gereken yerlerden. Denize girmek isterseniz Foça Halk Plajı’nı, Sazlıca Plajı’nı ya da Karakum Plajı’nı tercih edebilirsiniz. Foça otelleri arasından bütçenize uygun bir tanesini seçerek keyifli bir bayram tatili yapabilirsiniz.
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Çeşme
Şifalı suları, mavi bayraklı plajları, balık restoranları, meşhur Alaçatı sokakları ve marinası ile tatilcilerin ilk tercih ettikleri rotalar arasında yer alan Çeşme, ziyaretçilerine unutulmaz bir yaz tatili vadediyor. İlçe merkezi ve Alaçatı’daki seçenekleriyle her bütçeye uygun konaklama alternatifi sunan Çeşme otelleri sezon boyunca oldukça rağbet görüyor. Ilıca Halk Plajı, Altınkum Plajı, Tekke Plajı ve Ayayorgi Koyu Çeşme’de denize girebileceğiniz meşhur plajlardan yalnızca bazıları. Alaçatı Yel Değirmenleri, Alaçatı Pazarı, Çeşme Marina, Çeşme Kalesi ve Çiftlik Koyu ise Çeşme ziyaretinde mutlaka görülmesi gereken yer arasında. Tatilini Çeşme’de geçirmek isteyenler İzmir’e uçak bileti alabilirler.
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Gaziantep
Kültür ve gastronomi tutkunlarının mutlaka görmesi gereken Gaziantep, yaz aylarında ayrı bir güzelliğe sahip. UNESCO tarafından gastronomi alanından “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dâhil edilen şehirde seyahat severleri muhteşem bir mutfak kültürü ve tarih bekliyor. Zeugma Mozaik Müzesi ve Zeugma Antik Kenti, Bakırcılar Çarşısı, Gümrük Han, Gaziantep Kalesi ve Zincirli Bedesten ise şehir gezi planlarında mutlaka bulunması gereken rotaların başında geliyor. Enfes tatlar ve tarihle dolu bir gezi için tek ihtiyacınız bir uçak bileti.
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Bozcaada
Çanakkale’nin şirin adası Bozcaada, sakinliği ve huzurlu yaşantısı ile biliniyor. Yaz aylarında turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Bozcaada Kalesi, Bozcaada Müzesi, eşsiz gün batımı manzarası ile Polente Feneri ve balık restoranları ile Bozcaada bayram tatili için de ideal rotalardan biri.
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