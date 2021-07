19 maddede Vancouver

18- Festivaller

Yaz aylarında Vancouver festivallerle hareketleniyor. Işık Kutlaması adındaki 3 günlük festival en uzunu. Ayrıca her yıl havai fişek yarışması düzenleniyor. Plajdaki Şair olarak çevirebileceğimiz Bard on the Beach festivali, Shakespeare adına düzenleniyor. Ayrıca caz festivali, sokak partileri de yaz boyunca Vancouver’ı canlandırıyor.