12. Manola, İtalya

Esasında siz fotoğrafa baktıktan sonra bizim, bu güzelliğe çok da fazla bir şey söylememize gerek kalmıyor. Manarola her ne kadar İtalya’nın doğa harikası yerlerinden biri olsa da İtalya Manola gibi saklı cennetlerle doludur. O yüzden bir gün İtalya’ya yolunuz düşerse acele etmeden, doya doya gezin!