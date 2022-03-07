2021 Yılın Seyahat Fotoğrafçısı (TPOTY - Travel Photographer of the Year) yarışmasının kazananları ve finalistleri kısa süre önce açıklandı. Küresel yarışmaya, 151 ülkeden 20.000’den fazla fotoğraf katıldı. Uluslararası bir jüri, Fortunato Gatto’yu Genel Kazanan olarak seçti. Gatto İtalyan ama son 7 yıldır İskoçya’da yaşıyor. Tamamı TPOTY’nin sitesinde görülebilen kazanan karelerden 16'sını bu seçkide topladık. Listede İnsanlar ve Hikayeleri kategorisinde övgüye değer bulunan Dilek Uyar'ın fotoğrafı da var.