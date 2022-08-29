Tekneyle gezilerin devam ettiğini aktaran Yılmaz, "Misafirlerimiz gezilere katılarak, mavisi ve yeşiliyle muhteşem bir gün geçirebilir.

Mavi bayraklı plajlarımızda jetskilerle cankurtaranlarımız herhangi bir olumsuzluğa karşı sürekli devriye halinde. Ayrıca kum temizleme aracımızla plajlarımızın sürekli temizliğini yaparak vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz." diye konuştu.