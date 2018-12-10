Almanya'nın masalsı şehri: Heidelberg

Şehri gezmek için bisiklet ya da araç kiralanabilen kentin en önemli turist merkezi hakim tepedeki Heidelberg Kalesi. Kente özel kırmızı taşlarla 13. yüzyıldan itibaren inşa edilmeye başlandığı bilinen kalenin bazı kuleleri, yıldırım düşmesi, yangın ve diğer sebeplerle zarar görse de ihtişamını hala koruyor.