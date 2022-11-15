Ambulansla dünyayı dolaşıyorlar

Dünya gezisine çıkan çift, eşi benzeri görülmemiş bir ulaşım ve konaklama yolunu tercih ederek gündem oldu. 50'den fazla ülkeye seyahat eden çift, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilir.

Asıl mesleği veterinerlik olan Lawrence Dodi ve Rachel Nixon, eski bir ambulansı karavana dönüştürdükten sonra yolculuklarına başladılar. Geçen yıl ekim ayında gezilerine başlayan çift, bugüne kadar 50'den fazla ülkeyi ziyaret etti. Çiftin yaptığı bu gezi, ambulansla kat edilen en uzun yol rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilir.

Yeşil ve sarı çizgili Land Rover Defender modeli olan araç, daha önce özel ambulans olarak kullanılıyordu. Lawrence Dodi "Tıbbi yardım için kimse bize gelmedi ama dikkat çektiğimiz bir gerçek. Özellikle trafikte olduğumuzda herkes bize bakıyor.”