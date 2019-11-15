Amsterdam şehir rehberi

Amsterdam şimdi güzeldir. Yaz aylarındaki kalabalık bitmişken, turizm sezonundan sonra şehir rahatlamışken, Kasım - Aralık ayları da çok güzel olur Amsterdam. Sonbahar özellikle kanal boyunca gezmek için müthiş güzel bir mevsimdir.

Faydalı bilgiler

Gidiş dönüş THY bileti: 1279 TL

Yakın çevresinde gezilebilecek şehirler: Haarlem (20 km),Laiden (43 km),Utrecht (53 km)

Para birimi: Avro (EUR)

Ortalama kahve fiyatı: €2,80

1.5 litre su: 0.92 €

Ortalama yemek fiyatı: 2 kişilik €30,00

Kasım'da sıcaklık: 7,2 °C

Aralık'ta sıcaklık: 4,4 °C

Yarım halkalar şeklinde iç içe geçerek şehri kuşatan kanallarıyla ünlü, zarif köprülerle süslü Amsterdam, sürekli Venedik’e benzetilse de aslında Venedik’ten çok daha fazla kanala sahip. Geleneksel mimarileriyle kenti süsleyen evleri, birbirinden değerli müzeleri; hoşgörü ve çok kültürlülüğüyle tanınan Amsterdam, Avrupa’nın en çok turist çeken kentleri arasında her zaman ilk sıralarda yer alıyor.

İnsanların soğuk kış günlerini üzerinden atıp sokaklara parklara, nehir ve göl kıyılarına uzandığı günlerdeyiz. Bu mevsimin en güzel şehirlerinden biri de Amsterdam. Kanallar arasında volta atmanın, Vogel Parkı'nda sırtüstü uzanmanın tam zamanı. 17. yüzyılda kazılan ve bugün şehrin en gözde bölgesi olarak bilinen Herengracht, Prinsengracht ve Keizersgracht kanallarının çevresinde küçük butikler, aralara sıkışmış plakçılar, sanat galerileri ve sabahın erken saatlerinde açılıp gece yarısına kadar hareketliğini sürdüren kafeler yer alıyor...

Amsterda'da ne yapmalı, ne görmeli

Amsterdam rahat kafelerin ve hemen hemen her şeye karşı 'yaşa ve yaşat' mottosunun şehri. Bu durumdan faydalanın ve sanatsal hazineleri ziyaret ederken bir yandan da basitçe takılın ve şehrin canlı, buyur eden ruhunu özümseyin. Amsterdam'da gerçekten neyi görmek istediğinize, zevklerinizi temel alarak karar verin - sanat, mimari, sahiller, cadde hayatı ya da belli başlı turistik bölgelerde fotoğraf çekimi. Planlanmanıza yardımcı olmak adına, sizin için görülmesi gereken en güzel yerleri farklı kategoriler altında topladık.

Amsterdam'da sembol yapılar

Amsterdam'daki tablo gibi binalarla çevrili kanallar, şehrin en ayırt edici görselini oluşturuyor; bu kanalları tekne ile gezmek, şehrin sunduğu en anlamlı deneyimlerden biri. Bir diğer popüler yer ise 1960 yılında açılan, 1999 yılında da genişletilen Anne Frank'in evi. Burada Anne'in meşhur günlüğü ile birlikte 2. Dünya Savaşı sırasında evdeki 8 kişinin hikayesini anlatan diğer parçaları da görebilirsiniz.

Amsterdam'da modern ve çağdaş sanat

Nefis bir fotoğraf koleksiyonu ile birlikte Matisse, Picasso ve Warhol'dan işlerle, Stedelijk Müzesi, Amsterdam'ın en önemli modern sanat noktası. Hemen yanında ise Banksy, Roy Lichtenstein ve Andy Warhol gibi sanatçıların sergileriyle Moco Müzesi bulunuyor. Birçok büyük galerinin bulunduğu şehirde kaçırılmaması gereken bir diğer mekan ise fotoğraf ve yeni medya odağı ile Torch Galerisi.

Amsterdam'da klasik sanat ve müzeler

Rijksmuseum'da Asya sanatının birkaç istisna örneği ile birlikte ülkenin altın çağından - Rembrandt, Vermeer, Frans Hals ve diğerleri - hazineler sergilenirken, Van Gogh Müzesi'nde ülkenin en büyük sanatçısının işleri sunuluyor. Dünyanın birçok galerisinde asılı yüzlerce tablosu var; ancak burada Monet ve Gauguin gibi çağdaşlarının işleriyle birlikte yaklaşık 200 eserini birarada görebilirsiniz.

Amsterdam'da çarpıcı mimari

NEMO, Renzo Piano tarafından tasarlanan gemi şeklindeki bir binada - bir bilim müzesi. İçeride, sergiler, deneyler ve çeşitli cihazlar aracılığıyla bilimin mucizeleri hakkında bir şeyler öğrenebilirsiniz.

Amsterdam'da şehir hayatı ve ana caddeler

Meşhur Red Light bölgesi, şehrin tam merkezinde bulunuyor; son zamanlarda temizlemeye dair yapılan girişimlere rağmen genelevlerden seks mağazalarına, seksin her köşede pazarlandığına tanık olmak mümkün. Burayı gezmenin ideal zamanı gece; gün içerisinde ise şehrin geri kalanını görmek gerek. Neoklasik kraliyet sarayının ve diğer önemli binaların bulunduğu Dam Meydanı ile başlayabilirsiniz. Oradan Hollanda'nın meşhur dolgulu gofretleri - stroopwafel - ile tanınan çok kültürlü çarşısı Albert Cuypmarket'e göz atabilir, sonrasında da çiçekler ve hediyelik eşyalarla dolu standları ile dünyanın tek yüzen çiçek pazarı Bloemenmarkt'ı dolaşabilirsiniz. Güneş batmaya başladığında ise Leidseplein'e geçin; kafeler, barlar ve restoranlarla dolu bu hareketli meydanda keyifli bir akşam geçirebilirsiniz.

Halk Kütüphanesi

Şehrin yeni ve popüler yerleşim adacığı, Oosterdokseiland üzerinde yer alan görkemli kütüphane binası Amsterdam'ın en gözde yerlerinden. Hollandalı Mimar Jo Coenen'nin tasarladığı yapı mutlaka gezilmeli. Çünkü bir kütüphaneden fazlasını sunuyor ve pek çok aktiviteyi bünyesinde barındırdığından önemli buluşma noktalarından biri haline gelmiş. 5 milyondan fazla kitap, binlerce CD ve DVD arşivine sahip mekânda yer alan restoran ve kafeler de başarılı.

Amsterdam'da alışveriş

Amsterdam, her karakter ve her bütçe için sayısız mağaza, butik ve pazar imkanı sunuyor. Şehrin en uzun ve en popüler alışveriş caddesi olan Kalverstraat'da tüm ünlü markaları bulabilir, PC Hooftstraat'da lüks ve tasarım markalardan alışveriş yapabilirsiniz. Adını 16.yüzyılda yaşamış bir şair ve tarihçiden alan bu cadde boyunca birçok tasarım butik mevcut. Yerli halk ise genelde Negen Straatjes alışveriş bölgesi boyunca dağılmış olan özgün mağazaları tercih ediyor.

Avrupa'nın en uzun sokak pazarı olan Albert Cuypmarkt'ı da es geçmemek gerek. Bir cumartesi günü şehirdeyseniz eğer, organik gıdalar, süs eşyaları ve antikaları ile popüler Noordermarkt'ı da gezebilirsiniz. Pazartesi günü ise Waterlooplein bit pazarına gidin; buranın her türlü trend ikinci el kıyafet, eski kitaplar vs. ile bir tür cennet olduğunu düşüneceksiniz.

Amsterdam'da yeme-içme

Amsterdam'da kafe demek, yalnızca kahve dükkanı ya da öğle yemeği için gidilen bir yer değil, genelde bar ve esrar demek. Akşam yemeği ise şık tasarımlı restoranlarda taze ve yerli malzemelerle hazırlanan uluslararası standartlarda yemekler demek. Tüm bu revaçta mekanların dışında, daha ucuz ve etnik restoranların bulunduğu bölgelerdeki yemek tecrübeleniz de unutulmaz olacak.

De 9 Straatjes, 9. sokak, denilen bölge, özgün mağazalar ve mükellef yemekleri bir arada sunan restoranlarla benzersiz bir atmosfere sahip. Kısacası alışveriş tutkunları için de az bilinen ancak önemli bir cennet! Dora Fiera, Goods, Zipper, Lady Day ve Laura Dols burada konuşlanan markalardan yalnızca birkaçı... Özellikle Dries van Noten, Martin Margiela, Dirk Bikkembergs ve Ann Demeulemeester gibi ünlü Belçikalı modacıların tasarımlarını satan Van Ravenstein, özgün ve şık görünmek isteyenler için kabe sayılabilir... Ayakkabı tutkunları ise Gasthuismolensteeg sokağında yer alan Antonia'ya yönelmeli.

Amsterdam'da toplu taşıma

Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan (AMS) 14 km uzaklıkta olan şehir merkezine ulaşmak için 197 numaralı otobüsleri kullanabilirsiniz. Ayrıca şehir merkezi ve havalimanı arasında sefer yapan servisleri de tercih edebilirsiniz. Havalimanından şehir merkezine uzaklık yaklaşık 30 dakika. Merkeze hızlı ve daha kolay bir yolla ulaşmak için tren seçeneğini değerlendirebilirsiniz. On dakikada bir 1 ve 2 numaralı peronlardan hareket eden trenler yaklaşık 15 dakikada şehir merkezine ulaşıyor. Tren veya havalimanı servisleriyle vakit kaybetmek istemiyorsanız, Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan şehir merkezine taksiyle, yaklaşık 50 avro ödeyerek ortalama 25-30 dakikada ulaşabilirsiniz.

Tren bileti: 4,5 avro.

Havalimanından ortalama süre: 15 dakika

Havalimanından uzaklık: 14 km

Ortalama taksi fiyatı: 50 avro.