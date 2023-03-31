Île de Batz, Fransa

Parisliler Île de Ré'ye bayılırlar, ancak Atlantik kıyılarında daha ucuz, ancak Île de Ré kadar büyüleyici bir başka ada daha var. Roscoff'tan sadece 10 dakika uzaklıkta olan Île de Batz, mütevazı ve aileler için mükemmel bir ada. Limanda bisiklet kiralayın, ardından Grève Blanche'ın beyaz kumsallarına gidin. Deniz fenerine tırmanın.