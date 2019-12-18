ayvalık

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4. Sarımsaklı Plajı
altınova
Kozak Yaylası
8. Badavut Sahili
10. Küçükköy (Yeniçarohori)
11. Güler Pastanesi
12. İmren Pastanesi

 

Kuzu etli arapsaçı Koruklu bamya Papalina Lorlu baklava, simit ekmeği,


güvercin adası
çamlık
tekne turu
dalış
yeniçarohori
dikili
bergama
midilli

Türkiye’nin ilk Boğaz Köprüsü ve ilk en uzun köprüsü

Dünyanın en iyi çam fıstığı

zeytinyağı

meze
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/balikesir/gezilecekyer/tasli-manastir-yada-timarhane-adasi

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/balikesir/gezilecekyer?ilId=28&keyword=ayval%C4%B1k&tur=0&turizmtur=0&gorsel=0&nearest=0&etiket=&sayfa=1&sayi=12&lat=0&lang=0

https://www.balikesir.com.tr/tr/makale/ayvalik-ta-gezilecek-gorulecek-yerler

https://tanitma.ktb.gov.tr/TR-22571/yapmadan-donme.html

https://www.tripadvisor.com.tr/Attractions-g297975-Activities-Ayvalik_Turkish_Aegean_Coast.html#ATTRACTION_SORT_WRAPPER

  • Ayvalık evleri ve çarşısı

    Ayvalık ve çevresindeki binaların tamamına yakını, belirgin ve ortak mimari özelliklere sahiptir. ”Neo-klasik” adı verilen bu mimari, süregelen zamana karşın değerini yitirmeyen, çoğunluğun beğenisini kazanmış eski Roma ve Helen yapı izlerini taşıyan bir mimaridir. Yapı malzemesi, Sarımsak taşı, yani yıllar içinde söndürülüp çukurlarda dinlendirilmeye bırakılmış kireçtir. Eski adıyla Yeniçeri köyü, günümüzdeki adıyla Küçükköy’ de üretilmiş nitelikli tuğla, demir, kurşun, kereste Ayvalık’taki yapıların ayakta kalmasını sağlayan temel malzemelerdir. 

    100-150 yıllık geçmişiyle Ayvalık evleri, Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alınmıştır. Büyük bölümü tescillenmiş olan neo-klasik yapılar, pembe renkli sarımsak taşı ve ahşabın güzel uyumunu taşır. Yapılar genellikle iki ya da üç katlıdır. Zemin kat, işlik görevini görür. Orta katlar daha çok kışlık, üst katlar da yazlık mekânları barındırır. Hepsi, yöresel malzemelerle, yörenin iklimine en uygun biçimde yapılmış sağlıklı yapılardır.

  • Ayvalık evlerinde genellikle iki giriş kapısı vardır. Bunlardan biri işlik olarak kullanılan bölüme, diğeri ise oturma mekânına açılır. İşlik zaman zaman dükkân olarak da kullanılır. Kapılar, kemerli oluşları ve işçilikleriyle, basit ve sade görünümlü yapılara ihtişam katar. Kapılardaki zarif maden işlemeciliği, kapı tokmaklarındaki zarafetin çeşitliliği, Ayvalık evlerine özgü bir değerdir. Çamlık yöresindeki, 19. yüzyılın hemen başlarında yapılan yazlık evler, köşkler ve villalar ise, günümüzün beton binaları arasında haklı güzellikleriyle dimdik durmaktadır. 

    Tarihi Ayvalık evlerinin zenginliğini ve güzelliğini keşfetmek için labirent benzeri dar Ayvalık sokaklarına dalmak yeterlidir. Bu sokaklar, hem benzersiz mimari özellikleriyle hem de sıcakkanlı, dost canlısı insanıyla, gösterişsiz ama sıcak bir ortam sunar. Sarmaşıklar ve çardaklar altında kurulu sokak kahveleri, çay, kahve gibi geleneksel içeceklerin yanında, adaçayı, koruk suyu, karadut şerbeti gibi yöresel lezzetlerin de tadılabileceği yerlerdir. 

  • Taksiyarhis Anıt Müzesi (Ayvalık Merkez)

    Kitabesinde 1844 yılında yapıldığı yazılı olan Ayvalık merkezde İsmetpaşa mahallesinde yer alan kilise, akmayan, işlemeli sarımsak taşlarıyla dikkati çeken Aşağı Çeşme sırasındadır. Bulunduğu yer, Hıristiyanlar ile Müslümanların birlikte yaşadığı kentin ilk mahallesidir. Azizlerin ve meleklerin ikonları, Meryem’e müjde, Hz. Adem ile Havva’nın yasak elmayı yemeleri resmedilmiştir. Hz. İsa’nın gökyüzüne yükselişi, vaftizi, çarmıha gerilişi, kutsal yemek, ölümden sonra dirilişi gibi birçok konuyla ilgili pastelleri ile nefis bir görsel ziyafet sunar.

  • Çevresindeki sokak dokusu ve neo-klasik özellik taşıyan sivil mimari dokusu, tipik evleriyle bir bütünlük içindedir. Kilise; mimari özellikleri, içteki mermer işçiliği, dini konuları içeren tavan süslemeleri, İsa’nın doğumundan ölümüne kadar anlatan resimleri, balık derisi üzerine yapılmış azize portreleri ile görülmeye değerdir.

    Restorasyonu Şubat 2013 itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılarak anıt müze olarak ziyarete açılmıştır. 

    İrtibat Telefonu: 0266 312 5328

    Ayvalık'ın ilk kilisesidir. 16.y.y. sonu ile 17.y.y. başında bir Rum yerleşmesi olan Ayvalık bu kilisenin birinci dönem yapısının çevresinde gelişmiştir, Ayvalık'ın gelişimi ile birlikte kilise de 1753 yılında büyütülmüş ve 1844 yılında yeniden inşa edilmiştir. Kurtuluş savaşından sonra tekel deposu olarak kullanılmış, 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanmıştır. 2013 yılında Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi Müdürlüğüne bağlı birim olarak hizmete açılmıştır.

  • Cunda Taksiyarhis Kilisesi Rahmi M. Koç Müzesi 

    Kilise, Alibey (Cunda) Adası Rum Ortodoks (Moschonese) cemaati tarafından, 1873 yılında, eski temelleri üzerine Anakent (Metropol) Kilisesi olarak inşa edilmiştir. Kilise, 'Taksiyarhis'e, yani Koruyucu Baş Melekler Cebrail ve Mikhail' e atfedilmiştir. Tek kubbeli, bazilika tipinde, dikdörtgen planlı yapı, döneminde yaygın olarak kullanılan Neo Klasik mimari üslubundadır. 

    Duvarların sarı rengi, avluya açılan anıtsal kapısı, sarımsak taşından yapılmış olan silindirik sütun başları ve süsleme sanatları, sekizgen gövdeli kubbesi, Ion başlıklı sütunlar, İncil yazarlarının resimleri, kilisenin dikkat çekici öğeleridir.

    Duvar resimlerinden “İsa’nın Vaftiz Töreni, İsa’nın Doğumu ve Melekler” görülemeye değerdir. Melekler arasında Roma Dönemi savaş giysileri içinde savaşçı kimliği ile betimlenen Baş Melek Taksiyarhis (Cebrail) dikkat çekicidir. Kilisenin en çok merak edilen resmi ise “Yunus Peygamberin balığın ağzından çıkış sahnesi” olarak tanımlanmaktadır.

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