Bayram tatili için 10 alternatif

Ne kadar gezsek de hala görmediğimiz yerleri var ülkemizin. Peki geze geze bitirebilir miyiz? İstanbul’dan Kapadokya'ya, Ege'den Akdeniz’e kadar hala görmemiş olduğunuz ya da görmek istediğiniz kaç yer kalmıştır sizce? Benzeri bulunmayan tatilde gidilebilecek 10 yeri listeledik. Aralarında henüz gitmediğiniz varsa seçiminiz kolaylaşabilir.
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Kelebekler Vadisi, Fethiye
Akdeniz ve Ege boyunca uzanan, insanlık tarihinin en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış sahil kıylarında saklı hazineler bulunuyor. Bunlardan biri de Kelebekler Vadisi. Sadece tekne ile ulaşılabilen kum ve çakıl taşlı koyda kamp alanları bulunuyor ve yoga dersleri yapılıyor. Likya Yolu yürüyüşçülerinin yukarıdan manzarasını izlediği bu sakin koydan içeriye ilerlediğinizde gür yeşillikler ve şelaleler arasından yürüdüğünüzde, koya adını veren 100’den fazla kelebek türünü ilkbaharda görebilirsiniz.
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Efes, İzmir
Türkiye, İtalya ve Yunanistan’da, ilk çağ ve öncesine ait çok sayıda antik şehir bulunuyor. Bu antik yerlerin hiç kuşkusuz en büyüğü Efes Harabeleri. UNESCO tarafından koruma altına alınan şehrin tarihi 9 bin yıl öncesine uzanıyor. Yunan şehirlerinden biri olarak kurulan Efes daha sonra Helenlerin eline geçti. Romalılardan günümüze kadar kalan Efes’te tüm bu tarihi süreçlerin izleri bulunuyor. Dünyanın 7 harikasından biri sayılan Artemis Tapınağının da bulunduğu Efes’te dev anfitiyatrolar, tapınaklar ve hala ayakta duran Celsus Kütüphanesi’ni mutlaka görmelisiniz.
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Kaş, Antalya
Kurulduğu dağ yamaçları sayesinde büyüyemeyen ve coğrafi avantajı sayesinde bugün bile hala balıkçı kasabası olarak kalabilen Kaş, gerçek bir yeryüzü cenneti. Evler restore edilmiş, yenilenmiş ve beyaza boyanarak modern bir görüntü kazanmış. Sokaklarındaki rengarenk çiçekli ağaçlar, begonvillerle süslü ahşap balkonlar huzur veriyor. Akdeniz en berrak noktalarından biri olan deniz ise doyumsuz güzellikte. Kaş’ın dışına çıkarsanız arabayla Kaputaş Plajı’na gidebilirsiniz, tekne ile çıktığınızda Kekova’yı gezebilir ve su altındaki antik harabeleri şnorkelle dalarak keşfedebilirsiniz.
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Tarihi Yarımada, istanbul
İstanbul’un Avrupa yakası, iki bin yıldan uzun bir süre boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yaptı. Hemen her sokağında, her semtinde geçmişin izlerini taşıyor. Hisar’dan Ortaköy Cami’ne, Çırağan ve Yıldız Saraylarından Dolmabahçe Sarayı’na geçebilirsiniz. Tarihi Yarımada ise özellikle Bizans ve Osmanlı dönemlerinin izleri, bu modern metropolün içinde hala yaşamakta. İstanbul’un en büyük şaheserleri tarihi camileri. Ayasofya bundan 1500 yıl önce katedral olarak inşa edilmişti. Camiye çevrildikten sonra özü korunan ve bir dönem müze olarak ziyaret edilen Ayasofya, tüm dünyanın hayranlığını topluyor. Süleymaniye Cami, Kapalı Çarşı ve Topkapı Sarayları turistleri büyülüyor.
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Patara, Antalya
Yaklaşık 12 km boyunca uzanan Patara Plajı, ülkemizin en uzun ve en ünlü yerlerinden biri. Bir yanda uzanan uçsuz bucaksız kum, diğer yanda çam ağaçları, bataklıklar ve lagünler ile gerçek bir doğa harikası olan Patara’da doğal yaşamın izleri bulunuyor. Kuş yaşamı açısından zengin bir doğal park olmasının yanı sıra nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Caretta Caretta kaplumbağalarının üreme yeri. Doğal yaşamın kırılganlığı nedeniyle koruma altında olan Patara’da, Apollo’nun oğlu tarafından inşa edilen antik kent bulunuyor. Tarihi kaynaklara göre Patara antik kentinde bir Apollo tapınağı olmalı ve kazılar devam ediyor.
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