Bayram tatili için 10 alternatif

Patara, Antalya

Yaklaşık 12 km boyunca uzanan Patara Plajı, ülkemizin en uzun ve en ünlü yerlerinden biri. Bir yanda uzanan uçsuz bucaksız kum, diğer yanda çam ağaçları, bataklıklar ve lagünler ile gerçek bir doğa harikası olan Patara’da doğal yaşamın izleri bulunuyor. Kuş yaşamı açısından zengin bir doğal park olmasının yanı sıra nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Caretta Caretta kaplumbağalarının üreme yeri. Doğal yaşamın kırılganlığı nedeniyle koruma altında olan Patara’da, Apollo’nun oğlu tarafından inşa edilen antik kent bulunuyor. Tarihi kaynaklara göre Patara antik kentinde bir Apollo tapınağı olmalı ve kazılar devam ediyor.