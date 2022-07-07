Bayram tatili için 7 muhteşem rota

Foça

İzmir merkezine yalnızca 70 km uzaklıkta yer alan tatil beldesi Foça, hem tarihi değeri hem de plajları sayesinde bayram önerileri arasında yer aldı. Foça’da konumlanmış şirin kafeler, rengarenk balıkçı tekneleri ve Ege restoranları, tatilcilerin lezzet dolu bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Eski Foça ve yeni Foça olmak üzere ikiye ayrılan beldede hem nostaljiyi hem de modernliği bir arada yaşamak mümkün. Özellikle Eski Foça’da bulunan Athena Tapınağı, Beş Kapılar Kalesi, Siren Kayalıkları seyahatiniz sırasında mutlaka görmeniz gereken yerlerden. Denize girmek isterseniz Foça Halk Plajı’nı, Sazlıca Plajı’nı ya da Karakum Plajı’nı tercih edebilirsiniz. Foça otelleri arasından bütçenize uygun bir tanesini seçerek keyifli bir bayram tatili yapabilirsiniz.