Bayram tatili için 7 muhteşem rota

Kurban Bayramı bu sene 8 Temmuz Cuma günü öğleden sonra başlıyor ve 12 Temmuz Salı günü sona eriyor. Bayramın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil. Dolayısıyla 8 Temmuz Kurban Bayramı arifesi yarım gün ve 12’si ile 15’i arasındaki 2 gün olmak üzere toplamda 2,5 gün izin alarak 10 günlük bayram tatil yapmak mümkün. Seyahat Sitesi enuygun 10 günlük tatil boyunca gezilebilecek 7 özel rota hazırladı.
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Alanya
Hareketli gece hayatı ile öne çıkan Alanya, upuzun kumsalları, doğal güzellikleri ve her bütçeye uygun konaklama seçenekleriyle beğeni kazanan bir lokasyon. Deniz tatilinin yanı sıra kültür turları için de tercih edilen Alanya, farklı bütçelere uygun otel seçenekleri ve Gazipaşa Havalimanı sayesinde beldeye kolayca ulaşılması bakımından seyahat severler tarafından sıklıkla tercih edilmesini sağlıyor. Alanya Kalesi, Kızılkule, Alanya Arkeoloji Müzesi, Dim Mağarası ve Damlataş Mağarası Alanya’da gezilebilecek yerler arasında. Kleopatra Plajı, Damlataş Plajı, İncekum Plajı ve Keykubat Plajı beldenin en güzel plajlarından yalnızca birkaçı. Deniz, kum, güneş ve keşfedilecek yerlerle dolu bir gezi için tek ihtiyacınız bir Gazipaşa uçak bileti.
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Gümüşlük
Bodrum merkezine 22 km uzaklıkta yer alan Gümüşlük, seyahat severler için nispeten daha ekonomik bir tatil fırsatı sunuyor. Apart ve butik otellerin yer aldığı Gümüşlük, sakin atmosferi, balık restoranları, begonvillerle çevrili sokaklarıyla dikkat çekiyor. Sığ denizi sayesinde ailece tatil yapacakların favorisi olmayı başaran Gümüşlük’te denize girmek isteyenler Çukurbük Plajı ve Gümüşlük Çayıraltı Halk Plajı’nı tercih edebilir. Gümüşlük El Sanatları Çarşısı ise hediyelik eşya satın almak ve akşam yürüyüşleri yapmak için mutlaka uğranması gereken yerlerin başında geliyor. Bodrum’a uçak, özel araç ya da otobüs ile Türkiye’nin neredeyse her şehrinden direkt ulaşım sağlanabiliyor.
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Foça
İzmir merkezine yalnızca 70 km uzaklıkta yer alan tatil beldesi Foça, hem tarihi değeri hem de plajları sayesinde bayram önerileri arasında yer aldı. Foça’da konumlanmış şirin kafeler, rengarenk balıkçı tekneleri ve Ege restoranları, tatilcilerin lezzet dolu bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Eski Foça ve yeni Foça olmak üzere ikiye ayrılan beldede hem nostaljiyi hem de modernliği bir arada yaşamak mümkün. Özellikle Eski Foça’da bulunan Athena Tapınağı, Beş Kapılar Kalesi, Siren Kayalıkları seyahatiniz sırasında mutlaka görmeniz gereken yerlerden. Denize girmek isterseniz Foça Halk Plajı’nı, Sazlıca Plajı’nı ya da Karakum Plajı’nı tercih edebilirsiniz. Foça otelleri arasından bütçenize uygun bir tanesini seçerek keyifli bir bayram tatili yapabilirsiniz.
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Datça
Listedeki 3. rota ise Datça. Muğla’ya 2 saat uzaklıkta yer alan Datça, birbirinden güzel koyları, el değmemiş doğası, sakin kıyıları ve her zevke uygun konaklama birimleri ile yaz aylarının en çok tercih edilen rotalarından biri. Sakinliği ile de öne çıkan Datça, 10 günlük bayram tatilinde kafa dinlemek isteyen kişiler için çok uygun bir belde. Palamutbükü, Ovabükü, Hayıtbükü, Kargı Koyu, Kızılbük ve Knidos Antik Kenti sahili Datça’da denize girilebilecek yerlerin başında geliyor. Bunun yanı sıra eski Datça sokaklarında dolaşmak, tekne turuna katılmak ve Knidos Antik Kenti’ni ziyaret etmek seyahatinizi çok daha keyifli hale getirecek aktivitelerden. Datça koylarını daha rahat keşfetmek isterseniz araç kiralama seçeneğini değerlendirebilirsiniz.
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Kalkan
Antalya’dan 3. öneri olan Kaş’a bağlı tatil beldesi Kalkan, huzurlu atmosferi, eşsiz koyları, panoramik deniz manzaralı butik otel seçenekleri ve doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Bağlı olduğu Kaş’a yalnızca 20 km mesafede yer alan Kalkan, sakinliği ile ziyaretçilerinin kalbini kazanıyor. Özelikle balık restoranları ve eğlence mekanları yaz sezonu boyunca bir hayli hareketliyken, beldenin daha üst bölümlerinde konumlanan konaklama tesisleri ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor. Kalkan seyahatinizde Kaş merkez, Kaputaş Plajı, Patara Plajı ve Antik Kenti’ni görerek keyifli bir Kaş-Kalkan turu gerçekleştirebilirsiniz. Vaktini daha çok Kalkan merkezde değerlendirmek isteyenler ise yüzmek için meşhur Kışla Koyu, Kalamar Koyu ya da Kalkan Koyu’na gidebilir. Kalkan tekne turu bölgede mutlaka gerçekleştirilmesi gereken aktivitelerin başında geliyor.
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