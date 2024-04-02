Kerpe - Kefken

Deniz tatilcilerinin ve özellikle de ailelerin ilk tercihlerinden olan Kerpe ve Kefken, tertemiz denizi ve sahiliyle ön plana çıkıyor. Genellikle hafta sonları ve kısa tatillerde günübirlik kaçamaklar için ideal yerlerden olan bölgeye ilginin böylesine fazla olması sebebiyle, bir hayli kalabalık olabiliyor. Bu nedenle günün erken saatlerinde giderek plajda sizin için en uygun yeri kapmalısınız. Orada başka neler yapabiliriz diye soracaklara önerimiz ise; Pembe Kayalar, Kefken Limanı ve Acarlar Longozunu da gelmişken ziyaret edebilirsiniz.