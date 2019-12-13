Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor

İzmit'ten gelen Emir Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim memleketimizde de kar var ama burasının eşsiz güzelliği var. Gerçekten kışın verdiği güzellik bu. Her yer bembeyaz. Farklılık güzel şey. Kış geç geldi ama iyi oldu. Burayı çok beğendik" dedi.