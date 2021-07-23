Time dergisi mutlaka görülmesi gereken dünyanın en güzel 100 yeri listesini açıkladı. Listede Muğla'nın gözde tatil cenneti Bodrum da yer aldı. Yükselişteki riviera notuyla listede bulunan Bodrum hakkında Tamara Hardingham-Gill'in notu şöyle: Son bir kaç on yıldır kendini sürekli yeniden keşfeden Bodrum, bu süreçte, sakin bir balıkçı kasabasından Türkiye'nin St. Tropez'i olarak adlandırabileceğimiz popüler bir tatil beldesine dönüştü. Kendi özel plajı olan otellerden çevre dostu konaklama mekanlarına kadar pek çok lüks seçeneği olan Bodrum bu sene de misafirlerini ağırlıyor. 600 yıl önce yapımına başlanan ve 120 yıl boyunca yapımı devam eden Bodrum Kalesi'nde, 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları da geçen sene sona erdi ve kale tekrar kapılarını ziyaretçilerine açtı.