Time dergisi mutlaka görülmesi gereken dünyanın en güzel 100 yeri listesini açıkladı. Listede Muğla'nın gözde tatil cenneti Bodrum da yer aldı. Yükselişteki riviera notuyla listede bulunan Bodrum hakkında Tamara Hardingham-Gill'in notu şöyle: Son bir kaç on yıldır kendini sürekli yeniden keşfeden Bodrum, bu süreçte, sakin bir balıkçı kasabasından Türkiye'nin St. Tropez'i olarak adlandırabileceğimiz popüler bir tatil beldesine dönüştü. Kendi özel plajı olan otellerden çevre dostu konaklama mekanlarına kadar pek çok lüks seçeneği olan Bodrum bu sene de misafirlerini ağırlıyor. 600 yıl önce yapımına başlanan ve 120 yıl boyunca yapımı devam eden Bodrum Kalesi'nde, 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları da geçen sene sona erdi ve kale tekrar kapılarını ziyaretçilerine açtı.
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BODRUM
Listeye 12. sıradan giren Bodrum; her yerinden begonvil fışkıran büyüleyici mahalleleri, içinizde hep mayoyla gezme isteği uyandıran ve her yerden girilebilen tertemiz turkuaz denizi, muhteşem koyları, gezip görülecek antik mekanları, ılıman Akdeniz iklimi, modern ulaşım imkanları ve canlı gece hayatıyla ziyaretçiler için dünyaca ünlü bir cennet.
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Türkiye'nin en çok tercih edilen, en popüler tatil beldelerinden biri. Güneybatı Ege bölgesinde Muğla’ya bağlı ve Bodrum yarımadasında bulunuyor.
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Şehrin gelişmiş ulaşım altyapısı, uluslararası yolcu gemilerini ağırlayan limanı Bodrum’u bir cazibe merkezi yaparken, milyonlarca turistin tatillerinde burayı tercih etmesinde de büyük rol oynuyor.
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Eski Yunanca'da Bodrum "Halikarnas" adıyla anılıyordu. Halikarnas, özellikle Antik Dünyanın Yedi Harikasından biri olarak kabul edilen Mausolus'un Mezarının (Mozolesi kelimesi buradan türemiştir) bulunduğu yer olmasıyla ünlüydü.
Gelelim listedeki diğer yerlere...
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ACCRA, GHANA
Listenin en başında Gana'nın başkenti Akra bulunuyor.
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