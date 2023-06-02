British Airways ile Londra uçuşları başladı

Dış İşleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Türkiye'nin dünyada en fazla tercih edilen turist destinasyonları arasında olduğunu belirterek, "İngiliz dostlarımız Türkiye'yi ziyaret eden 3'üncü en büyük grup oldu. Türkiye, güzel sahilleri, tarihi zenginlik, lezzetli mutfağı coğrafi çeşitliliği ile milyonları ağırlamaya devam edecek." dedi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan, Londra Heathrow Havalimanı’na uçuşlar başladı. British Airways'in Londra Heathrow Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen’e (ISG) ilk uçuşu dün yapılan Heathrow-ISG seferi ile gerçekleşti. Havaalanına inen uçak için düzenlenen karşılama törenine Dış İşleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa & Orta Asya (EECAN) Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Berk Albayrak, British Airways Avrupa Kurumsal Satış Departmanı Başkanı Elisabeth Ruff ve davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin stratejik partneri ve yakın müttefiki olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin ekonomi, ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi ve güvenlik alanlarında köklü ilişkilere sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin, global ve bölgesel konularda Birleşik Krallık ile yakın ilişki içerisinde olduğunu kaydeden Usluer, "İki ülke arasındaki üst düzey ilişkiler devam ediyor. Ticaret hacmimiz 2022'de 18,9 milyar dolardı. Biz daha yükseklere ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye, dünyada en fazla tercih edilen turist destinasyonlar arasında. Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz turist sayısı 3,4 milyona ulaştı. İngiliz dostlarımız Türkiye'yi ziyaret eden 3'üncü en büyük grup oldu. Türkiye, güzel sahilleri, tarihi zenginlik, lezzetli mutfağı coğrafi çeşitliliği ile milyonları ağırlamaya devam edecek. Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa'daki en yoğun havalimanlarından biri. Bu partnerlik için havaalanı yolcularımıza teşekkür ederim. Uçuşların başlaması bir başarı ve davet. Bu birçok inovatif projenin geleceğinin göstergesi." şeklinde konuştu.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Poleo da bugünün kendileri için çok güzel ve gurur verici bir gün olduğunu belirterek, "Geçen yıl 3 milyonun üzerinde İngiliz turist Türkiye'yi ziyaret etti. Bu sayının çok daha fazla olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güçlü ve yeni hava yollarının gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz"

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Berk Albayrak ise bu uçuşun kendileri için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. British Airways'in Londra Heathrow Havalimanı üzerinden birçok destinasyona da bağlantısı olduğunu vurgulayan Albayrak, "Zaten Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları ile networkümüz gayet güçlü. Böyle yeni, güçlü, bölgesel, küresel hava yollarının havalimanımıza gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu seneki yolcu tahminlerimiz de her geçen gün revize ediyoruz. Çünkü bu seneki yolculuk tahminlerimiz salgından sonra geçen sene bir aşamaya gelmişti. Bu sene yine çok hızlı artacağını ve 2019'un rakamlarına yaklaşacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

British Airways'in haftada 4 uçuş gerçekleştireceğini belirten Albayrak, "Bizim de bildiğimiz kadarıyla artırarak günlük uçmayı planlıyorlar. Genelde haftada 3-4 ile başlanıyor, günlük uçuşlara hatta günlük 2-3 uçuşlara kadar çıkıyor. Ben yaz sezonuyla birlikte uçuş sayılarının hızlanarak artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

British Airways Avrupa Kurumsal Satış Departmanı Başkanı Elisabeth Ruff da, "Yatırımlarımızı ürün, hizmet ve teknoloji alanlarında ilerlettiğimiz bu süreçte, dünyanın iki önemli şehri olan İstanbul ve Londra arasındaki bağlantıyı güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Töreninde verilen bilgiye göre, pazartesi, salı, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 4 sefer olarak gerçekleştirilecek uçuşlarda Airbus A320 ve A321 uçakları kullanılacak. Ayrıca, dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’in onuruna, British Airways ilk uçuş için kaptan pilot Jessica Telford ve yardımcı pilot Kerry Bennett olmak üzere, tamamı kadınlardan oluşan bir kabin ekibi görevlendirdi.