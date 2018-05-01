Çiftlerin gitmesi gereken yerler

Listenin 20’nci sırasında bulunan İstanbul için ise “Kapalıçarşı’da birlikte kaybolun, kendinizi baş döndüren baharat kokularına bırakın. Ayrıca Boğaz’daki eğlence mekânlarına da gidebilirsiniz” şeklinde yorum yapılmış. İşte tüm çiftlerin yaşamlarında en az bir kez gitmesi gereken yerler listesi...

1- KAPADOKYA