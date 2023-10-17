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        Haberler Gastro Seyahat Çin'de doğal bir güzellik: Hubei

        Çin'de doğal bir güzellik: Hubei

        Çin'in Hubei bölgesinde bulunan Zhangdu Gölü, turistlerin oldukça ilgisini çekiyor. İşte yeşilin her tonunu barındıran Hubei'den kareler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 16:45 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:46
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        Hubei, Çin'in iç bölgesinde bulunan bir eyalettir.

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        Hubei eyaletinin başşehridir ve Yangzte ve Han nehirlerinin tam kesişim noktasında bulunuyor.

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        Konumu nedeniyle, Yangzte Nehri üzerinde yapılan turistik gezilerde görülebilen en ilgi çekici yerlerden biridir.

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        Başkent Vuhan.

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        Doğal güzelliği ile dikkat çeken Hubei Zhangdu Gölü doğayla bütünleşmek için muhteşem bir yer.

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        İşte Zhangdu Gölü'nden kareler...

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        #ht gastro
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