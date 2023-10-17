Çin'de doğal bir güzellik: Hubei
Çin'in Hubei bölgesinde bulunan Zhangdu Gölü, turistlerin oldukça ilgisini çekiyor. İşte yeşilin her tonunu barındıran Hubei'den kareler...
Hubei, Çin'in iç bölgesinde bulunan bir eyalettir.
Hubei eyaletinin başşehridir ve Yangzte ve Han nehirlerinin tam kesişim noktasında bulunuyor.
Konumu nedeniyle, Yangzte Nehri üzerinde yapılan turistik gezilerde görülebilen en ilgi çekici yerlerden biridir.
Başkent Vuhan.
Doğal güzelliği ile dikkat çeken Hubei Zhangdu Gölü doğayla bütünleşmek için muhteşem bir yer.
İşte Zhangdu Gölü'nden kareler...