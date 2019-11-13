Çocuklarla hafta sonu gidilebilecek şehirler

Kayak sezonuna erken başlamak için Kayseri

İç Anadolu’nun en güzel şehirlerinden biri olan Kayseri, kayak sezonunun erken açıldığı Erciyes ile son yıllarda hem günübirlik hem de daha uzun tatillerin popüler adresi olmaya başladı.

Çocuklarınızla birlikte karın tadını çıkarmak isterseniz, hava ve pist durumunu kontrol ederek rotanızı Kayseri’ye çevirebilirsiniz. THY ile Kayseri'ye gitmek bir kişi gidiş dönüş 300 TL'ye patlayacaktır. Sezon henüz açılmamış olsa da Erciyes Dağı’nın büyüleyici manzaralarının tadını çıkartabilir, Kayseri’deki gezinizi bir kültür ve gurme turuna da dönüştürebilirsiniz.

Konumu sayesinde farklı coğrafi bölgelerden gelen seyahat severler için tam bir buluşma noktası olan Kayseri, farklı dönemlere ait kültür varlıkları ve mimarisiyle de görülmeye değer şehirlerimiz arasında yer alıyor.