Çocuklarla hafta sonu gidilebilecek şehirler

Yalova’da doğa aşkı
Ormanların içindeki şelaleler, göller, yürüyüş yolları ve kaplıcalarıyla doğayla iç içe bir tatil isteyenler için sonsuz güzellikler sunan Yalova, İstanbul’a yakınlığı ve ulaşım kolaylığıyla da dikkat çekiyor.
Çocuklarınızla sonbaharın tadını çıkarmak için Yalova’ya gittiğinizde Sudüşen Şelalesi, Dipsiz Göl, Delmece Yaylası ve Kent Ormanı’nı ziyaret ederek temiz havaya doyabilir, termal kaplıcalarda şifa bulabilirsiniz.
Türkiye’nin ilk özel arboretumu olan Karaca Arboretum Canlı Ağaç Müzesi de 7000 civarında değişik bitki türüyle çocuklarınızın dikkatini çekecek.
Atatürk’ün doğa sevgisini gözler önüne seren Yürüyen Köşk de şehrin en güzide noktalarından biri. Atatürk’ün bir çınar ağacının kesilmesine razı gelmeyerek yapının taşınmasını istemesi üzerine 1930 yılında 4,8 metre kaydırılan köşk, 2006 yılında yapılan yenileme çalışmaları sonrası ziyarete açıldı.
Kayak sezonuna erken başlamak için Kayseri
İç Anadolu’nun en güzel şehirlerinden biri olan Kayseri, kayak sezonunun erken açıldığı Erciyes ile son yıllarda hem günübirlik hem de daha uzun tatillerin popüler adresi olmaya başladı.
Çocuklarınızla birlikte karın tadını çıkarmak isterseniz, hava ve pist durumunu kontrol ederek rotanızı Kayseri’ye çevirebilirsiniz. THY ile Kayseri'ye gitmek bir kişi gidiş dönüş 300 TL'ye patlayacaktır. Sezon henüz açılmamış olsa da Erciyes Dağı’nın büyüleyici manzaralarının tadını çıkartabilir, Kayseri’deki gezinizi bir kültür ve gurme turuna da dönüştürebilirsiniz.
Konumu sayesinde farklı coğrafi bölgelerden gelen seyahat severler için tam bir buluşma noktası olan Kayseri, farklı dönemlere ait kültür varlıkları ve mimarisiyle de görülmeye değer şehirlerimiz arasında yer alıyor.
Hazinelerle dolu bir şehir: Konya
“Mevlâna Şehri” Konya, yüzölçümü itibariyle Türkiye’nin en büyük şehri olma özelliğini taşırken, kültür hazineleri ve Anadolu lezzetleri bakımından da en zengin kentlerimiz arasında yer alıyor.
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait önemli yapılarla birlikte tarihi, milattan öncesine dayanan antik kentlere ev sahipliği yapan şehir kültür ve tarih dolu bir deneyim sunuyor.
Konya’da Mevlâna Müzesi, Mimar Sinan’ın eseri Selimiye Camii ve Çatalhöyük’ü gezerek zamanda yolculuğa çıkabilir, Akşehir Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz.
Tarihten doğaya uzanan yolculuğunuzda Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Tuz Gölü ve Meke Krater Gölü de çocuklarınızla geçireceğiniz keyifli tatilin en güzel durakları olabilir.
Gaziantep’te doğal hayatı keşif
Kültürel ve tarihi mekanlarıyla dolu dolu bir seyahat rotası sunan Gaziantep’te yer alan Doğal Hayatı Koruma ve Rekreasyon Alanı’nı ziyaret ederek, çocuklarınızla birlikte doğal yaşamın huzurlu ortamında dolaşabilir ve bin dönümlük alanda farklı hayvan türleriyle tanışabilirsiniz. THY ile Gaziantep Havalimanı'na uçmak yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor ve biletleri gayet makul fiyatlara bulabilirsiniz.
Doğa gezinize devam edebileceğiniz Gaziantep Botanik Bahçesi’nde ise Kaya Bahçesi, Zen Bahçesi, Japon Bahçesi, Ekolojik Derslik gibi bölümleriyle daha önce görmediğiniz bitki türlerini keşfedebilirsiniz.
Farklı temalardaki eğlence alanlarıyla her yaştan ziyaretçiye kucak açan Parkantep Harikalar Diyarı da keyifli bir gün şehrin popüler duraklarından.
Müzeler ve tarihi yapılarıyla gelen herkesi büyüleyen Gaziantep’in lezzetli yemekleri de ailece geçireceğiniz keyifli bir tatil için tek başına yeterli bir sebep olabilir!
Hem eğlenceli hem öğretici duraklarla Eskişehir
İstanbul ve Ankara çevresinden oldukça kolay ulaşılan Eskişehir; Porsuk Çayı, tarihi Odunpazarı evleri, müzeleri ve parklarıyla kültür ve eğlence dolu bir tatil rotası.
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