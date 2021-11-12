Çocuklu aileler için 4 aratatil önerisi

Bazen tatil çocuklu aileler için tatil olmaktan çıkabilir. Anne ve baba dinlenemeyebilir, çocuklar o etkinlikten bu etkinliğe koşarken yorulabilirsiniz. Bu yazıda çocuğunuzla beraber keyifli bir tatil yaşamanız için öneriler bulacaksınız.

Çocuk dostu oteller

Çocuk dostu oteller, çocuklarıyla birlikte tatil yapmak isteyen ailelerin kurtarıcısı. Sunduğu hizmetlerle bu oteller aileler için huzurlu ve güvenli bir tatili neredeyse garantiliyor. Merdivenlerde korkulukların, odalarda çocuk yatağının olması, çocuk havuzu, genel olarak hijyene önem verilmesi gibi konular en başta annelerin yüzünü güldürüyor. Eğer biraz titiz bir anneyseniz aile dostu oteller tam sizlik. Güvenliğin yanı sıra çocuğunuzu arı bile soksa 5 dakika içinde yanınızda bir doktor olacağını bilmek eminiz ki oldukça rahatlatıcı bir his. Çocuk dostu otellerde kurulan çocuk kulüpleri çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağlarken aileler de biraz olsun dinlenme fırsatı buluyor.

Otellerde bulunan mini clublar’da çocuklar için düzenlenen tiyatrodan resme danstan müziğe birçok aktivite ile çocuğunuz bu otellerde keyifli zaman geçirebilir. Çocuğunuz bu kulüplerde profesyonel eğitimcilerle birlikte o aktiviteden bu aktiviteye koşarken siz denizin, havuzun, spa’nın, yemeklerin, kahvenin ya da tatile getirdiğiniz romanın keyfini çıkarın. Deniz, havuz ve dev su parkları gibi sosyal alanlar ise ailecek bol kahkahalı bir tatil geçirmeniz için en iyi yerler. Daha konforlu, biraz daha risksiz ve güvenli bir tatil istiyorsanız çocuk dostu oteller aradığınız şey olabilir. Dünyanın birçok yerinde çocuk dostu otel olsa da Antalya, Fethiye, Malaga, Dubai bu konuda oldukça iyi. Şimdiden planınızı yapın. Club & Hotel Letoonia çocuk klüpleri olan, yukarıdaki tanımlamaya uyan Ferhiye'de bir otel. Dalaman Havalimanı'nı kullanarak otele ulaşabilirsiniz.

Doğa tatilinde tavuk besleyen çocuklar

Çocuklar belli bir yaşa gelene kadar insanın yeryüzünde yaşayan tek canlı olduğunu sanıyor. İşte tam da burada doğa yardımımıza koşuyor. Çocuklar, küçük yaştan itibaren doğada farklı canlı türlerini keşfederken temiz hava, farklı bitki ve hayvan türleri, çocukların var olma ve var etme dürtüsünü de geliştiriyor. Anne ve babalarıyla toprağa dokunan, ağaçtan meyve toplayan çocuklar sadece doğayı tanımakla kalmıyor aile içi iletişimlerini de kuvvetlendiriyor. O yüzden aileler her tatili doğaya koşmak için fırsata çevirmeli. Türkiye’nin birçok yerinde çocukların doğayla buluşacağı, hatta doğal köy yaşamını deneyimleyecekleri, eğlenip eğitsel oyunlarla tatillerini doya doya yaşayabilecekleri, huzurlu ve sakin yer bulunuyor. Rize ve Artvin gibi Karadeniz yaylaları ya da Antalya ve Marmaris gibi Ege-Akdeniz cennetlerinde doğaya sıkı sıkıya sarılmış pansiyonlar, dağ evleri ve kamp alanları doğayla başbaşa bir tatil için oldukça ideal yerler. Buralarda dönem dönem düzenlenen özel aile kamplarını da mutlaka takip edin. Bu kamplara katılarak çocuklarınızla birlikte doğayla iç içe keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.

Kamp tatili

Keyifli bir aile tatilinin en önemli maddelerinden biri de zevkler! Özellikle yaz tatili için dünyanın birçok yerinde kendi çocuğunuzun zevklerine göre bir kamp bulabilirsiniz. Çocuğunuzun sanat, spor gibi yetenekli olduğu ya da ilgi duyduğu alanlarda düzenlenen kampları mutlaka araştırın. Bu kamplar, hem çocuklarınıza eğlenerek öğrenme ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunacak hem de gittiğiniz ülkenin dilini öğrenme fırsatı tanıyacak. Kamplar sadece bununla da kalmıyor. Kendi işini kendi yapmak zorunda kalan çocuklar, bilişsel ve zihinsel gelişim anlamında da büyük yol katediyor. Çocuklarınız kampta hem öğrenip hem eğlenirken siz de şehri keşfe çıkabilirsiniz. Bazı kamplara ailecek de katılabilirsiniz. Çocukların hem aile bağlarını güçlendiren hem de akranlarıyla iletişim kurmayı öğrenmesini sağlayan bu kamplar hepinize iyi gelecek.

Anne ve çocuklar bir eğlence parkında

Ailenin neredeyse her ferdinin eğlenebileceği, dinlenme gibi eylemlerin sıkıcı bile kalacağı yerler yani büyük eğlence parkları bizce aile tatillerinin olmazsa olmazı. Yaşınız ne olursa olsun siz çocuklarınızla büyük oyuncaklarda hiç unutamayacağınız bir heyecan yaşarken, çocuklarınız aynı zamanda televizyonda gördüğü çizgi film karakterleriyle bir araya gelecek! Şimdiye dek rüyalarına giren, kıyafetlerini giyerek taklit ettikleri karakterler şimdi yanlarında! Yaşadıkları mutluluğu hayal edebiliyor musunuz? Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı bu parklardan biri. Yurtdışında bu eğlence parklarına ev sahipliği yapan Paris, Billund ve Orlando için şimdiden ilk adımı atın ve seyahat planınızı yapın. Dünyanın her yerinden çocuklu ailelerin bu bölgelere akın ettiğini söylememize sanıyoruz gerek yok.