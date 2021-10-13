Cumhuriyetle kaderi değişen şehir: Ankara

Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen bulvarlar, sinema, tiyatro ve konser alanları restoranlar ve oteller şehrin hem kaderini hem de sosyal ve kültürel yapısını değiştirdi. İsviçreli gezgin Ernest Mamboury tarafından 1933'te kaleme alınan ve genç bir başkenti anlatan Ankara Gezi Rehberi'nde de kentin yaşadığı büyük gelişime dikkat çekildi.
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Ankara için bir genişleme planı oluşturulduğuna işaret eden Mamboury, "Bir zamanlar ölülerin yattığı yerlerde gerçek kamu binaları yükseldi. Çok sayıda otel, bir başkentten beklenen rahatlığı sunan iyileştirmelerle kapılarını hizmete açtı. Büyük okullar inşa edildi. Yenişehir, Cebeci, Çankaya, Çankırı Kapı, Gar yakınlarında birçok semt oluştu. Yoğun siyasi döneminden sonra Ankara hummalı bir yapılaşma dönemi yaşıyor." ifadelerini kullandı.
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Kitabında, Prusya Krallığı'ndan bir subayın 1836'da çizdiği şehir haritasına yer veren Mamboury, yeni inşa edilen binalar, meydanlar, yollar ve bahçelerin fotoğraflarını sunarak, şehrin büyük değişimine dikkati çekti.
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Ankara'da en güç beğenen ziyaretçileri bile memnun edecek oteller bulunduğunu belirten Mamboury, bunları Ankara Palas, Lozan Palas, Belvü Palas, Taşhan Palas, Aydın Otel, Meydan Palas ve İstanbul Palas olarak sıraladı.
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Mamboury, Türk mutfağının lezzetlerini tatmak isteyenlere de Karpiç, Zevk, İzmir, Lezzet ve Yıldız lokantalarını önerdi.
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Halkevi Sineması, Kulüp Sineması ve Yeni Sinema'da sesli ve sessiz en yeni filmlerin gösterildiğini bildiren Mamboury, Halkevi'nde yerel sanatçıların yanı sıra Avrupalı grupların Fransızca, Almanca ve İtalyanca gösteriler sunduğunu, her cuma da 60 icracıdan oluşan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasınca konserler verildiğini anlattı.
"Belediye yönetimi, başkenti yeşillikler ve ağaç gölgeleriyle donatmak için övgüye değer çabalar sarf ediyor." ifadesini kullanan Mamboury, yarı çöl iklimine rağmen Ankara'nın yakın zamanda "yeşil Ankara" olarak adlandırılabileceğini kaydetti.
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