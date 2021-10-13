Cumhuriyetle kaderi değişen şehir: Ankara

Halkevi Sineması, Kulüp Sineması ve Yeni Sinema'da sesli ve sessiz en yeni filmlerin gösterildiğini bildiren Mamboury, Halkevi'nde yerel sanatçıların yanı sıra Avrupalı grupların Fransızca, Almanca ve İtalyanca gösteriler sunduğunu, her cuma da 60 icracıdan oluşan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasınca konserler verildiğini anlattı.

"Belediye yönetimi, başkenti yeşillikler ve ağaç gölgeleriyle donatmak için övgüye değer çabalar sarf ediyor." ifadesini kullanan Mamboury, yarı çöl iklimine rağmen Ankara'nın yakın zamanda "yeşil Ankara" olarak adlandırılabileceğini kaydetti.