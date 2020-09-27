Dağlık Frigya bisikletle gezilebilecek

Dağlık Frigya'nın Kütahya'da kalan bölümü, Yenibosna Mahallesi'nden başlayıp kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Ovacık köyüne kadar olan alanı kapsıyor. Kentin doğusu boyunca uzanan alanda ise Sabuncupınar, Söğüt, İnli, Sökmen, Fındık ve İncik mağaraları bulunuyor.
Vadi, Frigler'den kalma kaya yerleşimleri, kaya anıtları, mezar odaları, kilise ve şapelleri, peri bacaları ve diğer doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.
Kütahya Valisi Ali Çelik, bölgeye daha fazla turist çekebilmek için hazırlanan projenin detaylarını anlattı.
Vadinin, Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar il sınırları içinde kaldığını belirten Çelik, şunları söyledi:
"Bizim açımızdan çok önemli bir proje. Vadinin yakınından geçen yol, İstanbul'dan Antalya'ya geçen aks üzerinde. Bu yolda çok fazla taşıt ve yolcu trafiği var. Buradan geçen insanlara Frig Vadisi'ni tanıtmayı amaçlıyoruz. O anda olmasa bile daha sonraki zaman dilimlerinde seyahat listelerine eklemelerini, tatil programlarına bu alanları gezme ve görme, buralarda vakit geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Çalışmalar kapsamında yol kenarındaki bir araziyi kamulaştırarak karşılama tesisi yapacağız. Burada Kütahya'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini vatandaşlarımıza tanıtacağız. Kütahya'ya özgü, özellikle 'renklerin notası' olarak tarif edilen çinimizin yapılış hikayesini anlatacağımız, tanıtacağımız butik tarzı atölyelerle ziyaretçileri buluşmaya davet edeceğiz."
Vali Çelik, yapılanmanın vadideki doğal görünümünü bozmayacak şekilde olacağını vurguladı.
Frig Vadisi'nde yaklaşık 40 kilometre yol bulunduğunu belirten Çelik, "Bu araç yolunda bütün vadiyi birbirine bağlayacak entegre bir bisiklet yolunun çalışmasını başlattık. Bu anlamda vadi içinde bulunan tüm köylerimizi bisiklet yoluyla kent merkezine bağlamayı düşünüyoruz." dedi.
Çelik, proje aşamasındaki uygulamayı gelecek yıl karşılama merkezini bisiklet yoluyla bütünleştirerek tamamlamayı planladıklarını ifade etti.
Projenin, Kütahya'nın ekonomik ve turizm potansiyeline artı değer getireceğini ve katkı sağlayacağını vurgulayan Çelik, "Fizibilite ve bu anlamdaki çalışmalar bunu destekler nitelikte. Yapılan çalışmalarla Kütahya'ya yerli ve yabancı turistlerin sayısını artırma gayretindeyiz." diye konuştu.
Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının büyük destek sağladığı projenin hayata geçirilmesinin ardından Frig Vadisi'nin bir cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.
Frig Vadisi
Milattan önce 9. yüzyılda devlet kuran Frigler'in barışçı bir toplum kimliğinde gelişerek tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları, kaya mezarları ve tapınma alanlarıyla kendilerine özgü bir mimari getirdikleri, maden işçiliği ve dokumacılıkta ileri gittikleri, yeni müzik aletleri ürettikleri biliniyor.
Kapadokya'daki peribacası oluşumlarının benzerlerine Frig Vadisi'nde de rastlanıyor.
Kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı yapılan mağara kalıntılarından oluşan bölge, milattan önce 900-600 yıllarında Frigler, daha sonra Romalılar tarafından kullanıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!