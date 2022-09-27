Güney ve Kuzey Kore arasında ateşkes anlaşmasının imzalandığı 27 Temmuz 1953'te kurulan DMZ (Askerden Arındırılmış Bölge) tampon bölgesi, siyasi statüsü ve tarihsel yapısı açısından dünyada ilk ve tek olması ile özel bir konuma sahip. Yarımadayı ortadan ikiye bölerek güneyde ve kuzeyde iki ayrı sınır çizgisi ile ayrılan 2 kilometre genişliğindeki bölge, 60 yılı aşkın süredir insanlar tarafından kullanılmıyor.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılar yaşıyor

DMZ, halen resmi bir barış anlaşması imzalanmadığından, 60 yılı aşkın bir süredir insanlar tarafından kullanılmıyor. Bu sebeple de vahşi yaşama bir sığınak olmuş durumda. Adada batıdan doğuya yeşil bir hat gibi uzanan bölgede Güney Kore Çevre Bakanlığı’nın verilerine göre 5 binden fazla bitki ve hayvan türü yaşıyor. Bölgede yaşayan 100’den fazla tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunların aralarında misk geyiği, beyaz enseli turna kuşu ile kırmızı taçlı turna kuşu, siyah Asya ayısı, küllü akbaba ve uzun kuyruklu goralda bulunuyor. Bu nedenle DMZ, tarih severlerin yanı sıra doğa severler için de cazip bir destinasyon haline gelmiş durumda. Bölgede belirli noktalar kontrollü turlarla gezdiriliyor, büyük dürbünlerle kuzey tarafı izlenebiliyor.

Yarımadayı ikiye bölen Panmunjom bölgesi

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 1953 yılında imzalanan ateşkes anlaşması DMZ tampon bölgesini dünyada benzersiz bir yer haline getirdi. Bugün tam ortadan ikiye bölünmüş Panmunjom isimli bölge, şahin gözlü korumaları ve dikenli tel çitler, DMZ’ye, ikonikbir görüntü kazandırıyor. Panmunjom’un bir sokağı ve bu sokakta yer alan Birleşmiş Milletler Askeri Ateşkes Komisyonu Konferans Binası da iki ülke arasında bölünmüş durumda. Sınır, bu bina içindeki müzakere masasının tam ortasından geçiyor ve iki ülke yetkilileri bu masada görüşmelerini gerçekleştiriyorlar.

DMZ içerisinde yer alan Cheorwon Barış Gözlemevi ve DMZ müzesi de yakın tarihe tanıklık etmek isteyen gezginlerin ziyaret etmeden dönmek istemeyecekleri bir etkileyiciliğe sahip.

Kuzey Kore tarafından inşa edilen yeraltı tüneli

Gezginler için bir başka ilgi çekici yer ise, Kuzey Kore'ye göz atabilecekleri, ilk olarak 1987'de halka açılan Dorasan Gözlemevi. Gözlemevinin yakınında, Kuzey Kore tarafından inşa edilen ve 1978'de keşfedilen 'üçüncü yeraltı tüneli' bulunuyor. Yerin 200 fit altında olan bu sızma tünelinin uzunluğu 1,6 kilometreyi aşıyor. Yüksekliği ve genişliği 2 metre olan tünel, bir saatte 30 bin askeri harekete geçirebilecek kapasitede.

Dorasan İstasyonu, Güney Kore demiryolu hattının en kuzeydeki durağı. Birleşik bir Kore için çabanın sembolü haline gelen Dorasan İstasyonu, birçok Koreli için Güney Kore'deki son durak değil. İki ülke birleşirse "Kuzey Kore'ye giden ilk istasyon".

Seul’den hareketle DMZ’ye gelen DMZ treni de her biri barış, sevgi ve uyum temalarıyla tasarlanmış üç kabinden oluşuyor. Tarihin üstesinden gelmeyi ve doğayla yaşamın büyüklüğüne odaklanmayı hedefleyen DMZ treni, yolculara bölgenin eşsiz manzarasının tadına varacakları bir seyahat imkanı sunuyor.