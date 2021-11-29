Dünyanın en derin metro istasyonu: Arsenalna

Arsenalna'nın 'dünyanın en derin metro istasyonu' olarak değerlendirildiğini ve eşsiz olduğunu ifade eden Makogon, "Bazı kapalı ülkelerde daha derin istasyonlar olduğuna dair bazı bilgiler var ancak konuya ilişkin henüz resmi bir tasdik almadık" diye konuştu.