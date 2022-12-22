Yaklaşık 3 bin yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmir'in tarihi mahallesi Birgi, halen Aydınoğulları dönemindeki mimari dokusunu koruyor. UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Birgi, hem ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor hem de dizi ve filmler için doğal plato işlevi görüyor. Ödemiş ilçesine bağlı Birgi, milattan önce 750 yılından bu yana yerleşim yeri olarak kullanılıyor. Sırtını yüksekliği 2 bin metreyi geçen Bozdağ'a dayaması ve karşısındaki ovayı gözetlemeye uygun yüksekliği nedeniyle tarihte tehditlere karşı güvenli bir merkez olan yerleşim, su kaynakları ve verimli topraklarıyla binlerce yıldır yaşam alanı olarak varlığını sürdürüyor.
Birgi'de, Frig ve Lydia (Lidya) uygarlıkları, Pers ve Bergama krallıkları, Roma ve Bizans İmparatorluğu, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminin izleri bulunuyor. Korunmuş güzel mimari örneklere sahip olması dolayısıyla "Türk mimarisinin vitrini olarak" değerlendirilen Birgi'nin evleri, kendi coğrafyasının toprak ve ağaç türleri ile doğal taşları kullanılarak yapılıyor. İki katlı binalar, zemini taş, üst kat ve tavanları ahşap olacak şekilde inşa ediliyor. Evlerdeki sofalar ve dışa yönelik kafesli pencereler mimarinin en belirgin özellikler arasında yer alıyor.
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İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi, merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından hazırlanan '2022 Dünyanın En İyi Köyleri' listesine girdi. Karar Birgi'de sevinçle karşılandı.
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AA'nın haberine göre milattan önce 750'den bu yana yerleşim yeri olarak kullanıldığı belirtilen Birgi, Aydınoğulları zamanından kalma mimari dokusuyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Birgi, Frig, Lidya, Pers, Bergama, Roma ve Bizans dönemlerinden de izler barındırıyor.
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Birgi'deki konaklar, film setlerine de ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan Birgi'nin, 2022 için hazırlanan listede de dünyanın en iyi 32 köyünden biri seçilmesinin köyün bilinirliğine katkı sağlayacağına inanılıyor.
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YÖRE HALKI SEVİNCİ
Kırsal mahalle Birgi'de yaşayan 62 yaşındaki Ercüment Urgancı, Birgi'nin burada çekilen dizi ve filmler sayesinde son yıllarda daha çok tanındığını anlattı.
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Bölgenin özellikle turizmde hak ettiği değere ulaşması için daha çok çalışma yürütülmesi gerektiğini ifade eden Urgancı, "Yürütülen restorasyon çalışmaları sayesinde tarihi doku ortaya çıktı, bunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
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