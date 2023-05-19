Dünyanın en sık ziyaret edilen yerleri

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Tac Mahal, Hindistan
Tac Mahal, Babür Babür Şahı Cihan'ın merhum büyük aşkı Mümtaz Mahal için 1631'de yaptırdığı 58 metre yüksekliğinde ve 56 metre genişliğinde bir türbedir. Türbe, Hindistan'ın Agra şehrinde bulunur ve yılda birkaç milyon ziyaretçiyi çeker. Her yıl ziyaretçi sayısı yaklaşık 2.500.000 kişilere kadar ulaşıyor.
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Giza piramitleri, Mısır
Mısır'da tatildeyseniz, her zaman Giza piramitlerine bir gezi planlamalısınız. Eski Mısırlıların bu anıtsal yapısı çok etkileyici. İnsanlık tarihinin en ünlü ve en eski manzaralarından biridir. Piramitler 1979'dan beri dünyanın kültürel mirasının bir parçası ve aynı zamanda geriye kalan tek dünya harikası. Her yıl yaklaşık 3.000.000 kişi ziyaret ediyor.
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Elhamra, Granada
Elhamra, İslam'ın en güzel ve heybetli yapılarından biri olarak kabul edilir. Mağribi tarzında inşa edilen şehir kalesi, İspanya'nın Granada yakınlarında bulunuyor ve 1984 yılından bu yana Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. 720 metre uzunluğu ve yaklaşık 220 metre genişliğiyle Alhambra, dünyanın en büyük kalelerinden biri.
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Sidney Opera Binası, Avustralya
Sidney Opera Binası, Ayers Rock ile birlikte Avustralya'nın simgesi ve insanlık tarihinin en ünlü yapılarından biridir. Opera ayrıca 2007'den beri bir Dünya Mirası Alanı olmuştur ve her yıl birkaç milyon ziyaretçi çekmektedir.
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Notre Dame Katedrali
Çoğu insan muhtemelen listede bunu beklemiyordu. Ancak Paris'ten Fransız Notre Dame Katedrali kesinlikle en popüler gezi yeridir. Yılda yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ile dünyanın en çok ziyaret edilen cazibe merkezidir ve 1 numaradır. Her yıl inanılmaz 12.000.000 ziyaretçi vardır.
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