HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Dünyanın en ünlü festivalleri

Nedenleri birbirinden farklı olsa da festivaller büyüleyici güzellikteki şenliklerdir. Dünyanın dört bir yanından en güzel festivallerin en ünlülerini sizin için derledik.

Yeni mevsimi karşılamak, ruhlarını aydınlatmak, şehrin insanlarını bir araya getirmek, balonlar ve uçurtmalarla gökyüzünü karşılamak, yörenin hasadını kutlamak… Nedenleri birbirinden farklı olsa da festivaller büyüleyici güzellikteki şenliklerdir. Dünyanın dört bir yanından en güzel festivallerin en ünlülerini sizin için derledik.

  • 1- Harbin Buz ve Kar Festivali, Çin 

    Dünyanın en büyük kış festivali olan Harbin, Çin’in kuzey bölgesinde düzenleniyor. Harbin kenti her zaman soğuk olmasıyla ünlü ve dondurucu soğukları nedeniyle “Buz Şehri” olarak anılıyor. Kar heykellerinden yansıyan gökkuşağı renkleri ve çatılardan uzanan buz sarkıtlarının yanı sıra buzdan yapılmış dev Buda heykeli, Harbin’i bir buz cennetine çeviriyor. Festivale katılmak için soğuğu seviyor olmanız gerekiyor zira festival boyunca hava sıcaklığı -7 ila -20 derece arasında değişiyor.

  • 2- Uluslararası Uçurtma Festivali, Hindistan 

    Batı eyaleti GujuratUttarayan’da her yıl Hindistan takviminin en önemli günü için dev uçurtma festivali düzenleniyor. Kıştan yaza geçişi temsil eden bu festivalden aylar önce katılımcılar en büyük, en renkli, en güzel uçurtmayı yapabilmek için gecelerini gündüzlerine katıyorlar. 1989’dan beri Hindistan’ın en büyük festival organizasyonu ve eyaletin en büyük şehri olan Ahmedabad’ta 14 Ocak’ta tüm gökyüzünü uçurtmalar kaplıyor.

  • 3- Sapporo Kar Festivali, Japonya 

    Sapporo, türünün en büyük örneği ve 70 yıldır düzenleniyor. Her yıl milyonlarca kişi, Hokkaido’nun başkenti Susukino’dakiOdori Park’ta kurulan kış harikalarını izlemeye geliyor. Festivalde ayrıca uluslararası kar heykeli yarışması da yapılıyor ve heykeltıraşlar için son derece önemli.

  • 4- Fener Festivali, Tayvan 

    Tayvan’ın kuzey batısındaki Hsinchu şehri, coğrafi konumu nedeniyle “rüzgarlı şehir” olarak bilinir. Tayvan’ın ünlü Fener Festivali, her yıl Ay Yeni Yılı’nın sonunda ve tüm ülke çapında düzenleniyor. Hsinchu ise 2021’defestivalin merkezi olarak planlandı. Jinhua parkında 108 bambu çubuğundan oluşan dev bir fener inşa edilecek.

  • 5- Holi Festivali, Hindistan

    Antik Hindu bahar festivali olan Holi, dünyanın en çok fotoğrafı çekilen şenliklerinden biri. Renklerin Festivali olarak çevirebileceğimiz Holi, her bahar başında Hindistan’a dünyanın dört bir yanından binlerce turist çekiyor. LordVishnu’yu ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini kutlama ve hasadın bolluğu için teşekkür etme amacı taşır. Hindistan’da Racastan ve Mumbai gibi şehirler festivalin öne çıkan merkezleri. Ancak meraklısınaUttarPradesh’teLordVishnu’nun çocukluğunu geçirdiği Vrindavan’ı tavsiye edelim.

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