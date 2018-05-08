Dünyanın keşfedilmemiş plajları
Business Insider, dünyadaki gizli kalmış saklı plajları açıkladı! Üstelik listede Türkiye'den de bir yer var!
Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği plajlar dışında daha az bilinen kumsallar da ziyaretçilerini büyülüyor. Business Insider da buradan yola çıkarak dünyada saklı kalmış plajları listeledi.
Gizli plajlar listesinde Türkiye'den Marmaris girdi.
İşte dünyada pek az kişinin bildiği gizli kalmış 20 plaj!
20- Chumphon - Güney Tayland
19- El Cuco Plajı, San Miguel - El Salvador
18- Anse Georgette, Praslin - Seyşeyller
17- Kujira-jima, Setouchi - Japonya
16- Bozukkale Koyu, Marmaris, Türkiye
15- Panter Plajı, California, ABD
14- Kara Ada, Palawan - Filipinler
13- Nanjizal, İngiltere
12- Punta Aderci, Abruzzo - İtalya
11- Gunung Payung Plajı - Bali
10- Mina Plajı, Guanacaste - Kosta Rika
9- Likoma Adası, Malavi - Afrika
8- Hole in the Wall, Coffee Bay - Güney Afrika
7- Hiriketiya Plajı - Sri Lanka
6- Skoutari, Yunanistan
5- Kitty Miller Plajı, Phillip Adası - Avustralya
4- Honohoshi Plajı, Setouchi - Japonya
3- Don Pedro Adası, Florida - ABD
2- Port des Canonge, Mallorca - İspanya
1- Anse Coco - Seyşeller