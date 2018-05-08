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Dünyanın keşfedilmemiş plajları

Business Insider, dünyadaki gizli kalmış saklı plajları açıkladı! Üstelik listede Türkiye'den de bir yer var!

Giriş: 08.05.2018 - 12:47 Güncelleme: 04.07.2019 - 16:06
Bilge Tunçer
Haberler Gastro Seyahat Dünyanın keşfedilmemiş saklı plajları

Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği plajlar dışında daha az bilinen kumsallar da ziyaretçilerini büyülüyor. Business Insider da buradan yola çıkarak dünyada saklı kalmış plajları listeledi.

Gizli plajlar listesinde Türkiye'den Marmaris girdi.

İşte dünyada pek az kişinin bildiği gizli kalmış 20 plaj!

1

20- Chumphon - Güney Tayland

2

19- El Cuco Plajı, San Miguel - El Salvador

3

18- Anse Georgette, Praslin - Seyşeyller

4

17- Kujira-jima, Setouchi - Japonya

5

16- Bozukkale Koyu, Marmaris, Türkiye

6

15- Panter Plajı, California, ABD

7

14- Kara Ada, Palawan - Filipinler

8

13- Nanjizal, İngiltere

9

12- Punta Aderci, Abruzzo - İtalya

10

11- Gunung Payung Plajı - Bali

11

10- Mina Plajı, Guanacaste - Kosta Rika

12

9- Likoma Adası, Malavi - Afrika

13

8- Hole in the Wall, Coffee Bay - Güney Afrika

14

7- Hiriketiya Plajı - Sri Lanka

15

6- Skoutari, Yunanistan

16

5- Kitty Miller Plajı, Phillip Adası - Avustralya

17

4- Honohoshi Plajı, Setouchi - Japonya

18

3- Don Pedro Adası, Florida - ABD

19

2- Port des Canonge, Mallorca - İspanya

20

1- Anse Coco - Seyşeller

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