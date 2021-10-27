Düzce yaylalarında sonbaharın renkleri

Yılın her ayında bir veya iki kez bu tarz aktiviteler yapmaya çalıştıklarını aktaran Seçer, "Kamp hayatını seviyorum. Şehirden bu şekilde 2-3 gün kaçmak güzel oluyor. Yapmayanlara da tavsiye ederim. Özellikle sonbaharda kamp yapmak insanı tamamen dinlendiriyor. Sonbaharın yeşil, kırmızı, kahverengi tonları, insanı iyi hissettiriyor" diye konuştu.