İngiltere Wessex bölgesi

İngiltere’nin batısında bisiklete binerken antik çağlardan kalma etkileyici yapılar, sessiz sakin kasabalar, resimsi doğal manzaralar göreceksiniz. Wiltshire’da tarihle tuhaflık bir araya gelecek: Tarih öncesinden kalma ilginç taş yapılar Stonehenge ve Avebury’ye ev sahipliği yapan Wiltshire’da, dünya dışındaki hayata büyük ilgi duyuluyor. Halk, kentteki ekin çemberlerinin uzaylılar tarafından yapıldığına inanıyor.

Daha fazla “halkbilimi” için Somerset’e yönelin. Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri efsanesindeki kalenin, Glastonbury’nin hemen dışındaki Cadbury Kalesi olduğuna inanılıyor. Glastonbury Tor Tepesi’ndeki (tepe hem pagan hem Hıristiyanlık efsanelerinde spiritüel açıdan önemli bir yere sahip) 15. yüzyıldan kalma St. Michael Kulesi’ne de çıkın. Zarif country evi Longleat’i ziyaret etmeyi unutmayın. Bu yöre, kireçtaşı tepeleri ile Mendips‘in mağaralarından uçsuz bucaksız Salisbury Ovası’na kadar doğasıyla aklınızı başınızdan alacak. Bath, turunuzun son durağı. Çok iyi korunmuş Roma hamamının yanındaki Thermae Bath SPA’da şifalı sularla, yorgun düşmüş bedeninizi dinlendirebilirsiniz.

Dünyanın en büyük bisiklet parkına ev sahipliği yapan Utrecht

Hollanda'da bisiklet konusunda Amsterdam'ın en büyük rakibi ülkenin 4. büyük şehri Utrecht. 17 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 23 milyon bisiklet bulunuyor. Bu talep şehirdeki bisiklet park sorununu da beraber getirmiş ve bu yıl dünyanın en büyük bisiklet parkı burada açılmış. 12 bin 500 bisiklet kapasiteli bu park 24 saat açık. Artık park etme sorunu da olmadığına göre bir an evvel şehri baştan aşağıya saran bisiklet yolları sayesinde şehrin en güzel yerleriyle buluşun. Şehrin tarihi yerlerini, kanallarını, parklarını bisiklet turlarına katılarak gezebilirsiniz. Bazı turlarda rehberler de size eşlik edecek, gezerken öğrenmek keyifli olabilir! Mutlu anılarla ayrılacağınız Utrecht'e bir diğer bisiklet şehri Amsterdam üzerinden ulaşabilirsiniz. Amsterdam uçak bileti almanız yeterli.

Türkiye Akyaka’dan Datça’ya

Akyaka’dan başlayıp Bodrum üzerinden Datça’ya uzanan 300 kilometrelik rotada, Gökova Körfezi boyunca turkuvaz koylar başta olmak üzere Ege’nin nefis doğasını seyredebilirsiniz. Sahil yolunu takip ederek Ören’e varacaksınız. Buradaki yamaç, bacaklarınızı zorlayacak ama Yalıçiftliği’nin yokuş aşağı yolunda dinleneceksiniz. Yalıçiftliği’nden kısacık bir yolun sonunda Bodrum’a ulaşacaksınız. Mandalina ağaçlarıyla çevrili, begonvillerle süslü geleneksel Bodrum evlerinin görüntüsü sizi hafifletecek. Kenti gezdikten sonra feribota atlayıp badem, zeytinyağı ve akvaryum koylarıyla ünlü Datça’ya uzanın.

Datça Yarımadası’nda sığ denizi, kiremit rengi kumuyla ünlü Hisarönü’ne uğrayın. Çam ormanları arasından Çamlı Köyü’ne gidin, yerel tatlarla kahvaltı edin. Boncuk Koyu ve İncekum’da ter atıp, akşam tekneyle Akyaka’ya dönün.

Kopenhag!

Amsterdam ile bisiklet konusunda başa baş bir şehirle karşı karşıyayız. Kopenhag'dan bahsediyoruz. 2019 yılında dünyadaki bisiklet dostu şehirler sıralamasında ilk sıralarda yer alan alan şehrin bu başarısı elbette ki tesadüf değil. Anlaşılan yıllardır bisiklet yolları konusunda ilerleyen son derece yenilikçi sistemler ve iyileştirme çalışmaları sonuç vermiş. Sadece turist olarak gittiğinizde bile kişi başına ortalama 2,5 bisiklet düşen Kopenhag'da halkın yüzde 62'si işe ya da okula giderken bisikleti tercih ediyor. Eğer siz de Kopenhag ziyaretiniz sırasında şehrin en güzel yerlerini keyifle gezmek istiyorsanız hemen bir bisiklet kiralayın. Bunun için neredeyse 600 yer bulabilirsiniz! Bisiklet kiralama noktaları klasik ya da elektrikli bisikletler gibi birçok seçeneğe sahip. Eğer çocuklarınız varsa elektrikli aile bisikletleri sizin için uygun bir seçenek. Bisiklet kiralama bedelleri türüne, kiralayacağınız gün ve saate göre değişiyor. Kiralamalarınızı online olarak yaparsanız indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Bisikletiniz hazırsa sıra geldi rota belirlemeye. Kopenhag'da özel olarak organize edilen bisiklet rotalarına göz atabilirsiniz. Nyhavn Kanalı'nın yanından geçerek Tivoli Bahçeleri'ne gidebilir, Amalienborg Sarayı ya da Christiansborg Sarayı gibi şehirde gezilecek birçok yere bisikletle ulaşabilirsiniz. Gideceğiniz yerleri önceden belirleyebilir, sonrasında listenize göre rotayı seçmek sizin için daha iyi olacaktır. Bu konuda size yardımcı olabiliriz. Kopenhag için hazırladığımız rehberimize göz atarak bu listeyi oluşturabilirsiniz.

Portekiz Alentejo

Portekiz’in güneyinde büyüleyici bir tarihle nefes kesici doğal güzelliğin tadını birlikte çıkarın. Sao Mamede Doğal Parkı’nın zeytinlikleri ve kestane ağaçları boyunca pedal çevirmeden önce, Ortaçağ köylerini ve görkemli kaleleri gezin. Bu rotada karşınıza birkaç zorlu yokuş çıkacak ama alacağınız mükafat, harcayacağınız efora değecek. Marvao Kasabası’nın hemen dışındaki küçük şapel Senhora de Penha’ya tırmanıp badanalı evlerden oluşan ve gece konaklamak için ideal olan huzurlu Castelo de Vide’ye tepeden bakın. Sabah, bir zamanlar düklere ve krallara ev sahipliği yapan Vila Viçosa’ya doğru pedal çevirin. Büyük bir kalenin aşağısında bulunan, orkideler ve üzüm bağlarıyla çevrili kasabayı vaktiyle Kral IV. Afonso karısına düğün hediyesi olarak armağan etmiş.

Roma, Mağrip ve barok mimarinin birleşimi olan Evora’ya doğru giderken Elvas ve onun kalp şeklindeki kalesinde mola vermek için taş duvarları takip edin.

Fransa Loire Vadisi

Loire Vadisi’nde hayatın en güzel yönlerine tanıklık edeceksiniz. Üzüm bağlarında yerel şarapları tadacak, açık havada leziz öğle yemekleri yiyecek, şatolarda uyuyacaksınız. Resimsi kasabalar Amboise, Chenonceau ve Chambord arasında yol o kadar rahat ki, hiç yorulmayacaksınız. Chateau du Clos Luce ve Loire’nin sol yakasındaki masalsı Chateau d’Amboise şatoları, yoldaki en göz alıcı yapılardan. Kralın misafiri olarak kaldığı Chateau d’Amboise’da, Leonardo da Vinci’nin bazı taslakları bulunuyor. Loire’deki şatoların en büyüğü olan Chateau de Chambord’un görkemi çok etkileyici.

Almanya’nın bisiklet cenneti Münster

Almanya'nın birçok şehrinde bisiklet kullanılsa da Münster'in yeri bir ayrı. Bilim, öğrenimin temsilcisi olan Münster, Almanya'da bisikletin başkenti olarak biliniyor. Hatta Berlin, bu unvanı almak için oldukça çaba sarf ediyor. Münster'in rakipsiz olmasının bir nedeni var. Çünkü şehirde genel trafiğin %39'unu bisiklet oluşturuyor. Bu rakam, şehrin bisiklete uygun hale gelmesinde oldukça önemli. Şehrin merkezinde bisiklet parkları, kiralama yerleri ve bisiklet yıkama alanları bulunuyor. Bisiklet kullanımını desteklemek ve yaymak için elinden geleni yapan Münster, zaten tam da bisikletle gezmelik bir yer. 1200 yılı aşkın bir tarihe sahip Münster, günümüzde bile hala tarihini canlı olarak tutabilen bir şehir. Evler, kiliseler ve restore edilmiş Eski Şehrin içerisindeki alanlar yüzyıllardan kalma bir tarihi anlatıyor ve sizi bir yolculuğa çıkarıyor. Her köşe başında keşfedebileceğiniz birçok yeri barındıran şehre ulaşmak için Münster uçak bileti alabilir, şehirde bisikletle gezerken görebileceğiniz en güzel yerleri için rehberimize göz atabilirsiniz.

Bisiklet şehri Amsterdam

Bir şehri baştan başa bisikletle rahatça gezebileceğiniz en güzel şehirlerden biri Amsterdam. Hem sunduğu olanaklar hem de bisikletinizle keşfedebileceğiniz tüm özel yerleriyle bu şehir bisiklet konusunda gönüllerdeki yerini hep koruyor. Çünkü Amsterdam, bisiklete teşvik konusunda sürekli yeni adımlar atıyor. Öyle ki 2025 yılına kadar şehir merkezinden 11 binden fazla otopark alanı kaldırılması ve onun yerine bisiklet park yeri kurulması bile planlanıyor. Böyle bir girişimin nedeni çok açık. Amsterdam'da yaşayan insanların neredeyse %80'inde en az bir bisiklet var. Şehirde her gün ortalama 660 bin kez bisikletle bir yerden başka bir yere gidiliyor. Bisikletin adeta yaşam biçimi olduğu bu şehirde ortalama 400 kilometrelik bir bisiklet yolu bulunuyor. Bu yol, şehrin neredeyse tüm kanallarını, sokaklarını birbirine bağladığı için tahmin edersiniz ki şehirde görmeniz gereken birçok yeri de bu sayede görebilirsiniz. İstediğiniz yerde bir mola verebilirsiniz. Dilerseniz düzenlenen özel bisiklet turlarına katılabilirsiniz. Bu turları zevklerinize göre tercih etme şansınız var. Mimari açıdan etkileyici binaları kapsayan bir tura da katılabilirsiniz, sadece kanalları kapsayanına da. İstediğiniz turu seçin ve belirlediğiniz rota boyunca kaç kilometre bisiklet süreceğinizi, rota kapsamında nereleri göreceğinize kadar tüm detayları hemen belirleyin. Rotanızda yer alacak yerler için Amsterdam şehir rehberimizden yardım alabilirsiniz.

Viyana’dan Prag’a

Beş ülkeye yayılan ve şarap üreten bölgeler, ormanla kaplı nehir vadileri ve bereketli tarlaların içinden geçilen Orta Avrupa’nın patika ağı, birkaç büyük kent arasında otomobilsiz rotalar sunuyor. Bu rotada büyüleyici doğanın ve kozmopolit kentlerin keyfini çıkaracaksınız. En popüler rotalardan biri, Viyana’dan başlayıp Bohemya’nın güneyindeki Cesky Krumlov üzerinden kuleler kenti Prag’a uzanıyor. Kaldırım taşlı arka yollar, sessiz dar sokaklar boyunca ilerleyin. Resimsi Telc gibi Ortaçağ kasabaları, barok kiliseler ve Rönesans şatolarından oluşan manzara büyüleyici.

Sonra sıra, şatoları ve sayısız süslü yapısıyla Valtice başta olmak üzere dünya mirası sayılan koruma altındaki bölgelere geliyor. Mikulov’un eski sinagogunu, mezar taşları 1605’e uzanan Yahudi mezarlığını keşfedin. Demirperde’nin kalıntılarının hâlâ görülebildiği Cizov’da modern tarihin sayfalarını karıştırın. Eski kent Jindrichuv Hradec’i de kapsayan, Çek Cumhuriyeti’nin en büyük şato kompleksini gezin.

Almanya’nın bisiklet cenneti Münster

Almanya'nın birçok şehrinde bisiklet kullanılsa da Münster'in yeri bir ayrı. Bilim, öğrenimin temsilcisi olan Münster, Almanya'da bisikletin başkenti olarak biliniyor. Hatta Berlin, bu unvanı almak için oldukça çaba sarf ediyor. Münster'in rakipsiz olmasının bir nedeni var. Çünkü şehirde genel trafiğin %39'unu bisiklet oluşturuyor. Bu rakam, şehrin bisiklete uygun hale gelmesinde oldukça önemli. Şehrin merkezinde bisiklet parkları, kiralama yerleri ve bisiklet yıkama alanları bulunuyor. Bisiklet kullanımını desteklemek ve yaymak için elinden geleni yapan Münster, zaten tam da bisikletle gezmelik bir yer. 1200 yılı aşkın bir tarihe sahip Münster, günümüzde bile hala tarihini canlı olarak tutabilen bir şehir. Evler, kiliseler ve restore edilmiş Eski Şehrin içerisindeki alanlar yüzyıllardan kalma bir tarihi anlatıyor ve sizi bir yolculuğa çıkarıyor. Her köşe başında keşfedebileceğiniz birçok yeri barındıran şehre ulaşmak için Münster uçak bileti alabilir, şehirde bisikletle gezerken görebileceğiniz en güzel yerleri için rehberimize göz atabilirsiniz.

Tümay Yazıcı yazdı