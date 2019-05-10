En sık yapılan seyahat hataları

Satın aldığınız tur rehberi kitaplarına bağlı kalmak

Kafanızı satın aldığınız kılavuz kitaplardan kaldırın ve geceleri Roma sokaklarında dolaşmanın tadını çıkarın. Bir harita kullanarak kendi yolunu bulmak ve hatta bazen kaybolmak bile sandığınızdan keyifli olabilir. Bazen şehirlerin popüler noktaları görmekten çok daha zevkli şeyler olabilir. İlk defa gördüğünüz yerleri kendi ilgi alanlarınız ve zevkinize göre tanıyın.