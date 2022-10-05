Gaziantep'e Ekim ayında turist akını

Doğa, tarihi ve kültür turizminde akla ilk gelen iller arasında yer alan Gaziantep, yaz mevsimini aratmayan sonbaharda da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor.
Rumkale, Hazreti Ukkaşe Türbesi, Gaziantep Kalesi, Zeugma Mozaik Müzesi, tarihi bakırcılar çarşısı, tarihi konak ve hamamları gibi doğal, tarihi, dini ve kültürel güzellikleri ile gözde turizm merkezleri arasında yer alan Gaziantep, Ekim ayında da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Çevre illerden ve farklı ülkelerden kente gelen turistler, kebap, baklava ve Antep fıstığı gibi yöre mutfağına ait lezzetlerini de tatma fırsatı yakalıyor. Yüzlerce, binlerce kilometre uzaktan kente gelen turistler, haftanın 7 günü tarihi tarihi çarşı, müze, ve yaşam alanlarını dolduruyor. Yaz mevsimini aratmayan bahar ortasında sıcak havaları fırsat bilen turistler, dünya tarihine ışık tutan ve ayakta kalmayı başarabilen nadir eserler ile bölgenin doğal güzelliklerini yakından görebiliyor.
Gaziantep’e yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki Danimarka’dan gelen Jens Jensen, ’’Danimarkalıyım, Gaziantep’i gezmeye geldim. Çok büyük ve güzel bir şehir. Gaziantep fıstığı çok güzel, çok seviyorum. Danimarkalıyım, Gaziantep’i gezmeye geldim. Çok büyük ve güzel bir şehir’’ dedi.
İstanbul’dan Gaziantep’e geldiğini belirten Özlem Danışman “Havaların serinlenmesiyle birlikte Gaziantep’e kısa bir gezi düzenlemek istedik. Gelmişken lezzetlerini ve tarihi yerlerini gördük. Yanımda mutlaka hediye götüreceğim’’ şeklinde konuştu. Diyarbakır’dan gelen Sümeyye Erzakçı, ’’Gaziantep’e gezmeye geldik. Buranın yerel lezzetlerini tattık, önemli tarihi yerlerini gezdik. Şehirde baharatlar da çok güzel’’ ifadelerine yer verdi.
Kahramanmaraş'ta diş hekimi olduğunu kaydeden Ünal Eker Sular ise, ’’Gaziantep’te kale ve çevresi ile Almacılar Pazarını gezdim. Gaziantep’in müthiş bir turist kültürü var. Her türlü sektörde kent gelişmiş. Burayı çok seviyorum, sık sık ziyaret etti.
Gaziantep yöresine ait ürünlerin yer aldığı Almacı Pazarı'nı gezen ve ismini merak eden turistlere ise kafile rehberi ismin nerden geldiğini anlattı.
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