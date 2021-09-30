HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Gezegenimizin en gerçeküstü 15 manzarası

Bir filmde ya da dizide gördüğümüz ve görsel efekt sandığımız kimi manzaraların gerçek olduğunu bilmek son derece şaşırtıcı olur. Oysa, doğanın yaratabileceği mucizelerin yanında insan yaratıcılığı basit kalır.

Gerçek dışı manzaralar ancak doğanın tüm dehşetini yeryüzünün toprağına gösterdiği yerlerde oluşabiliyor. Her ne kadar bilimle açıklamak mümkün olsa da insanın izlerken mantığı kabul etmekte zorlanıyor. Dünya üzerindeki 15 gerçek dışı manzaranın muhteşemliğine hayran kalmamak mümkün değil.  

  • 1- Güney İzlanda

    Bir volkanik adanın büyük bölümünün düzlüklerden oluşmasını açıklamak oldukça zor. İzlanda’nın güneyindeki şelaleler de doğa meraklılarının gezi listelerinin başında gelir. Rejkjavik’in dışındaki Mavi Lagün’ün yakınlarında bulunan Seljalandsfoss, Háifoss ve Gullfoss şelaleleri hayranlık uyandırıyor. Suyun kendine yol açışındaki yaratıcılık sıra dışı görüntüler oluşturuyor.

  • 2- Neuschwanstein Kalesi 

    Masal kitaplarının içindeki çizimleri andıran Almanya’daki Neuschwanstein Kalesi her yıl yaklaşık bir buçuk milyon tarafından ziyaret ediliyor. Bavyera Kralı II. Ludwig tarafından inşa ettirilen Neuschwanstein, kralın inzivaya çekildiği özel yeriydi. 1886’da halka açıldığından beri tüm ziyaretçileri kendilerini bir masalın içinde hissediyorlar.

  • 3- Vágar 

    Faroe Adaları’nın doğal yapıları, denizin şiddetiyle karanın mücadelesinden doğmuştur. Turizm açısından fazla gelişmemiş olması sayesinde, 18 adadan oluşan Faroe’nin sakinliği ve dinginliği korunabilmiş. Vágar, takımadaların tek havalimanının bulunduğu en kalabalık adası ve nüfusu 3 binin biraz üzerinde. Nefes kesici güzelliği ile Vágar’ın 41 dağ, 4 göl ve 3 şelalesi doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekliyor.

  • 4- Kapadokya 

    Kapadokya’nın tüm kartpostallara konu olan balonlarının güzelliği dünya tarafından kabul edildi. Ancak konu Peri Bacaları olunca hala büyük bir gizem hüküm sürüyor. 9. yüzyıldan kalma fresklerin süslediği kayalara oyulmuş yer altı şehri gerçek olamayacak kadar güzel ve sihirli. Göreme Açıkhava Müzesi’ni, bacaları ve yeraltı şehrini gezerken aklınız şaşıyor.

  • 5- Hallerbos 

    Belçika’daki Hallerbos’ta bulunan çan çiçeği ormanları, sadece ilkbaharda ve birkaç hafta için canlanıyor ve ardından yeniden uykuya geçiyor. Tarihlerin hava durumuna bağlı olarak değişkenlik göstermesi, mor çiçekli halının hayata dönüşünü bekleyen sayısız ziyaretçiye yolculuk planlamada zorluk çıkarıyor. Hallerbos’un güzelliği, çektiğiniz resimlerin birer tabloya dönüşmesi ve güzelliğin hiçbir kameraya sığmayacak denli gösterişli olmasıdır.

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