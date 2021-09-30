Gezegenimizin en gerçeküstü 15 manzarası

9- Wave, Arizona

Kuzey Arizona’daki özel bir kaya formasyonu olan Wave (Dalga) kayalığını görebilmek çok az şanslı insan için mümkün. Her yıl sadece 20 kişinin girmesine izin veriliyor ve bu izinlerin 10’u online bir piyango çekilişi ile meraklılara dağıtılıyor. Gitmenin bu kadar zor olmasının elbette bir nedeni var, bu sıra dışı kaya oluşumu son derece kırılgan. Jurasic çağına ait Navajo kumtaşının aşınması ile oluşmuş. İki ana çukurun oluklardan akan suyla erozyonu yıllar içinde rüzgar tarafından devam ettirilmiş ve ortaya Dalga adı verilen gerçek üstü görüntüler ortaya çıkmış.