Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?

Çocukluğumuzdan beri duyarız bu cümleyi. Sanki ikisinden birini seçmek zorundaymışız gibi.

İşin gerçeği şu; gittiğiniz yerler görsel hafızanıza kazındığı için her zaman anılarınız olarak taze ve canlı kalırlar. Ne zaman bahsetmeye başlasanız gözleriniz parlar, gittiğiniz yerleri hatırlar ve yeniden gidersiniz oralara. Okuyarak gittiğiniz yerler görmediğiniz ama haklarında okuyarak bilgi sahibi olduğunuz, yaşayarak deneyimlemediğiniz, hafızanızda görsel olarak yer almayan yerlerdir.

Ancak siz okuyabildiğiniz kadar okuyun ve gezebildiğiniz kadar da gezin. Çok okumak ve çok gezmek dünyanın en güzel deneyimlerini yaşatır size. Okuduğunuz her kitapla başka başka yolculuklara çıkarsınız. Her gezdiğiniz yer sizi bambaşka bir insana dönüştürür.

Dünyanın en büyük seyahat deneyimi paylaşım siteleri arasında yer alan TripAdvisor, 2022 yılının en iyilerini seçti. Oralara giden, oraları yaşayan ve her dakikasından mutlu olmuş gezginlere göre işte dünyanın dört bir yanındaki en iyi deneyimlerin listesi...