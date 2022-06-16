HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Gezgin gözüyle en iyiler

Dünyanın dört bir yanındaki mutlaka yaşanması gereken ... Listede Türkiye'den de 3 yer var.
Necmiye Uçansoy

Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?

Çocukluğumuzdan beri duyarız bu cümleyi. Sanki ikisinden birini seçmek zorundaymışız gibi. 

İşin gerçeği şu; gittiğiniz yerler görsel hafızanıza kazındığı için her zaman anılarınız olarak taze ve canlı kalırlar. Ne zaman bahsetmeye başlasanız gözleriniz parlar, gittiğiniz yerleri hatırlar ve yeniden gidersiniz oralara. Okuyarak gittiğiniz yerler görmediğiniz ama haklarında okuyarak bilgi sahibi olduğunuz, yaşayarak deneyimlemediğiniz, hafızanızda görsel olarak yer almayan yerlerdir. 

Ancak siz okuyabildiğiniz kadar okuyun ve gezebildiğiniz kadar da gezin. Çok okumak ve çok gezmek dünyanın en güzel deneyimlerini yaşatır size. Okuduğunuz her kitapla başka başka yolculuklara çıkarsınız. Her gezdiğiniz yer sizi bambaşka bir insana dönüştürür. 

Dünyanın en büyük seyahat deneyimi paylaşım siteleri arasında yer alan TripAdvisor, 2022 yılının en iyilerini seçti. Oralara giden, oraları yaşayan ve her dakikasından mutlu olmuş gezginlere göre işte dünyanın dört bir yanındaki en iyi deneyimlerin listesi...

 

  • Açık tekne ile kanal turu - Amsterdam, Hollanda

    Kanallarıyla ünlü Amsterdam'da kaçırılmaması gereken tek şey kanal turlarıdır.  Şehrin görülmeye değer yerlerini keşfetmenin en unutulmaz yollarındandir. Gidenlerin yaptıkları yorumlara göre son derece eğlenceli, bilgilendirici ve ödenen her kuruşu hak eden bir etkinlik. Rehber ve kaptan kanalda ilerlerken Amsterdam hakkında çok güzel bilgiler aktarıyor.

  • Şehir ve Beatles turu - Liverpool, United Kingdom

    Liverpool deyince akla Beatles gelir. Ancak Liverpool Beatles'dan çok daha fazlasıdır. Liverpool'a giderseniz 3 saat süren Beatles turu yapmayı ihmal etmeyin. Gezginlere göre bu tur şehir hakkında çok bilgilendirici bir deneyim. Grubun çaldığı kulüpler ve şehrin büyüleyici tarihi hakkında birçok harika ve gerçek bilgi edinebilirsiniz. Liverpool'un genç ve modern çehresiyle vintage etkiler bırakan Beatles harika bir uyum içinde.

  • Rönesans ve Medici hikayeleri - Floransa, İtalya

    Sanata, tarihe ve kültüre olan tutkunuzu bir nebze dindirecek türden bu deneyimde Floransa ve Medici ailesinin tarihi hakkında ilginç hikayeler dinleyeceksiniz. 3 papa, çok sayıda Floransa hükümdarı ve kraliyet mensubu yetiştirmiş Medici ailesi ve Leonardo Da Vinci gibi birçok sanatçı ve ustanın eserlerini barındıran Rönesans’ın Başkenti Floransa'ya dair ne varsa bu turda. 

  • Çöl Safarisi - Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

    Dubai tatilinizin en güzel günü olmaya aday bir çöl safarisine ne dersiniz? Dubai'deki en iyi faaliyet olacağına bahse varız. Safariye çölde 4x4 turu, kum sörfü, atv ile çöl gezintisi ve daha pek çok şey dahil. Gezginlerin yorumlarına göre bu safari asla unutamayacağımız bir gezi olacak, böyle mükemmel bir deneyimin para ile karşılığının olması mümkün değil.

  • Kuzey Denizlerine yolculuk - Honolulu, Hawaii

    Cennet Hawaii'nin kültürü, geçmişi ve bugünü hakkında çok şey öğreneceğiniz, Hanauma Körfezi'nde şnorkelle dalış yapıp muhteşem keşifler yapabileceğiniz bir geziyle listemize devam edebiliriz. Hawaii Adaları’nın başkentinin de yer aldığı Oahu Adası, Hawaii'nin en çok ziyaret edilen en tekileyici adası. Waimea bahçeleri ve şelalesi, kesinlikle kaçırmak istemeyeceğiniz, büyüleyici bir yer. Gezginlerin yorumlarına göre her dakikasına bayılacağınız muhteşem bir deneyim.

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